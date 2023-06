VÍDEO: Dona pede justiça por morte de cadela agredida em pet shop de Goiânia: “Sofreu muito”

Um vídeo gravado por câmeras de segurança de um pet shop de Goiânia, em Goiás, causou revolta nas redes sociais. Na imagem aparece a cadela Luma, uma shih-tzu de 2 anos, que morreu após levar socos e ser enforcada por uma funcionária (assista abaixo). A dona da cachorrinha, Josineuma Dantas, de 41 anos, denunciou o caso à polícia e pede justiça.

VÍDEO: Cadela morre após ser agredida por funcionária de pet shop pic.twitter.com/nqbUK5zLmq — bnewsvideos (@bnewsvideos) June 23, 2023

O vídeo mostra quando uma funcionária, identificada como Laurice Damasceno, secava a cachorra depois de um banho. Nas imagens é possível ver quando ela agride Luma, a joga na mesa com força, dá socos e até a enforca. Muito assustada, a cadela tenta fugir, mas, como estava amarrada, não conseguiu escapar das agressões. Horas depois, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso aconteceu no último dia 17. Josineuma contou, em entrevista à TV Anhanguera, reproduzida pelo site G1, que deixou Luma para banho e tosa no pet shop. Algum tempo depois, recebeu uma ligação do estabelecimento para que ela comparecesse ao local, pois o animal tinha “sofrido um acidente”.

Chegando lá, ela viu que a cachorra não tinha nenhuma fratura exposta, mas não conseguia se mexer. “Quando eu cheguei na clínica, a Luma não conseguia se mexer, estava com espasmos, não conseguia mexer os olhos e nem latir. Totalmente imobilizada, eu abracei ela e pedi perdão por ter levado ela lá”, disse a dona.

Luma seguiu sendo cuidada por um veterinário do local, mas, na noite do dia 20, faleceu. Querendo saber o que tinha acontecido com o animal, a dona procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência. A corporação, por sua vez, solicitou imagens de câmeras de segurança e só aí a dona foi entender o que tinha acontecido com Luma.

“Quando me ligaram para falar sobre as imagens, me contaram que a Luma não tinha caído, mas sim, sido agredida por uma funcionária e que eles não tinham visto nada. Falaram que ela não latiu. Na sala, tinha outra funcionária. Eu cheguei a perguntar para ela ‘Você não viu? Você estava lá!’”, lamentou a dona.

A Polícia Civil investiga a morte da cachorrinha. Conforme a delegada Simelli Lemes, chefe do Grupo de Proteção Animal, a proprietária e uma testemunha já prestaram depoimento. A investigadora também solicitou uma perícia de necropsia para constatar as causas da morte de Luma e análise das imagens de câmeras de segurança.

Revoltada, Josineuma pede justiça. “Que ela não tenha morrido em vão, que nenhum outro animalzinho passe pelo que a Luma passou e nenhuma outra família passe pelo que a gente tá passando. Ela sofreu muito. Só isso que eu quero”, falou a dona, emocionada.

Shih-tzu Luma, de 2 anos, morreu após ser agredida por funcionária dentro de pet shop, em Goiânia, Goiás (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

O que diz o pet shop?

Além de Laurice, que apareceu nas imagens agredindo Luma, estava na mesma sala Tatiana Fragoso, que cuidava de outro animal.

Ao G1, a N Pet’s informou que as duas eram funcionárias terceirizadas, que prestavam serviço e foram afastadas “por descumprimento das diretrizes do estabelecimento, qual seja zelo e respeito pela saúde e integridade física do animal”.

A empresa disse que Laurice prestava serviços na unidade há dois meses e Tatiana há quatro. Segundo a nota, o pet shop não havia recebido nenhuma reclamação da conduta de ambas até a morte de Luma.

O pet shop destacou que só tomou conhecimento do que tinha acontecido ao ver as imagens e ressaltou que Laurice “não justificou as agressões após o ocorrido” e “não compareceu mais” ao local. Por fim, a empresa lamentou a morte da cachorrinha e disse que “está tomando todas providências legais, e continuará a colaborar com todas as formas possíveis ao seu alcance para que a responsável seja punida”.

Laurice e Tatiana não foram encontradas para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Caso gerou revolta

Nas redes sociais, muitos internautas lamentaram o caso e se revoltaram com as agressões sofridas por Luma. Veja algumas das postagens no Twitter:

olha vou falar um trem pra vocês se fosse cm meu cachorro essa merda q aconteceu aq na pet shop de Goiânia eu seria preso no msm dia pq cm vida esses filho da puta n saia n — ؘ (@liriopetri) June 24, 2023

mds imagina vc ter um pet e cuidar dele com todo o amor do mundo ele morrer dentro de um pet shop devido a agressão de funcionario.. mds meu coração ta em pedaços — toxic by britney (@felicarepilica) June 23, 2023

Sobre o caso dessa cachorrinha que morreu no petshop (agressão) mas tivesse sido comigo tinha nem perigo daquelas duas ainda estarem intactas — 🦋 Anny Caroline 🦋 (@Anny_Sousa07) June 24, 2023

acabei de ver a notícia da cadela que foi morta no pet shop aqui em Goiânia, tô com tanto, mas tanto ódio que não cabe dentro de mim — ciça ⁷ na the eras (@mclrb_) June 23, 2023

