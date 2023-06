Submarino Titan: mãe cedeu lugar para o filho viajar com o pai no último minuto

A implosão do submersível Titan o mundo inteiro abalado. Morreram no incidente cinco pessoas, o CEO da OceanGate, Stockton Rush; o empresário britânico Hamish Harding; o milionário paquistanês Shahzada Dawood com o seu filho de 19 anos, Suleiman; e o explorador francês Paul-Henry Nargeolet

Mas de todos esses, um deles não deveria estar nessa viagem e sua descida para ver os destroços do naufrágio do Titanic foi decidido na últimas hora, por sua mãe, segundo notícia do New York Post.

Segundo Christine Dawood, esposa do bilionário Shahzada, ela deveria ter descido com o esposo nessa aventura, mas em vez disso deu lugar para o filho Suleiman, que queria muito participar da expedição com o pai, apesar de parentes alegarem que ele estava com medo e foi somente muita insistência do pai.

Submarino Titan, da Ocean Gate (Ocean Gate Sitio Oficial)

Ela disse que como compraram as passagens para a expedição antes da pandemia, Suleiman era menor de idade e não podia estar na lista de passageiros e o rapaz ficou muito chateado com isso.

Mas no último momento, a mãe resolveu ceder seu lugar e ficou no navio Polar Prince, juntamente com a filha de 17 anos, Alina, enquanto o submarino descia.

Christine contou que fazia um lanche quando soube que o Titan havia perdido comunicação com a embarcação de apoio. “Eu não entendi naquele momento o que isso significava – e então tudo piorou a partir daí”, disse ela.

Ela foi acalmada pela tripulação, que disse que não era incomum perder comunicação durante a viagem. “Acho que perdi a esperança quando passamos da marca de 96 horas”, disse.

Sua filha Alina, segundo ela, só perdeu as esperanças quando receberam um comunicado oficial da Guarda Costeira avisando que havia sido encontrado um campo de destroços próximo ao Titanic e que, provavelmente, seriam restos do submarino Titan.

“Eu realmente sinto falta deles”, disse Christine.