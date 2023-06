Mortes misteriosas: casal é encontrado sem vida em quarto de pousada em Minas Gerais

A Polícia Civil investiga as mortes de Walther Reis Cleto Junior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, que foram encontrados sem vida no quarto de uma pousada em Monte Verde, em Minas Gerais. A perícia não identificou quaisquer sinais de violência e a família suspeita que eles tenham sido intoxicados por monóxido de carbono. No entanto, as causas ainda são apuradas.

O casal, que morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, chegou a Monte Verde na tarde da última sexta-feira (23) para passar o fim de semana na pousada. Na ocasião, após a hospedagem, eles pediram lenha para acender a lareira no quarto.

Conforme o boletim de ocorrência, na manhã de sábado (24), um funcionário tentou fazer contato com o casal, mas não conseguiu. Assim, o dono da pousada tentou falar com eles por telefone, mas eles também não atenderam. Então, ele decidiu entrar no quarto com a chave reserva, quando encontrou as vítimas mortas.

Policiais estiveram no local e realizaram a perícia, que não encontrou sinais de violência e nem sinais de arrombamento do quarto. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre, que deve atestar as causas da morte. Depois, foram liberados para os sepultamentos.

A polícia ainda apura se a pousada tinha alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento. Os responsáveis pelo local não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Suspeita de intoxicação

O casal deixou três filhas. Nas redes sociais, parentes lamentaram a morte do casal e destacaram que suspeitam que eles tenham sido vítima de intoxicação por monóxido de carbono.

Bruna Crcc, filha de Alessandra, disse que caso “foi uma fatalidade”. “Tantos planos, tanta vida pra viver, tantas memórias pra criar com a gente (...). Tá doendo tanto, mas tanto. É uma dor física. (...) Eu amo vocês com todo o meu coração”, escreveu ela.

Outros sobrinhos também fizeram publicações dizendo que o casal era muito querido. “Saudade eterna, tio e tia. Obrigado por cada momento ao lado de vocês, cada abraço, cada risada”, escreveu Matheus Cleto.

Família cita suspeita de intoxicação por monóxido de carbono por mortes de casal achado sem vida em pousada, em MG (Reprodução/Instagram)

