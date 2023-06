Como seria o mundo se não existissem os homens? Inteligência artificial mostra como seria

Como se fosse um filme, a Inteligência Artificial gerou imagens de um mundo sem homens, causando indignação em alguns e curiosidade em outros, já que as imagens sugerem uma vida mais bucólica. Com este experimento, a tecnologia mostrou sua capacidade de simular situações que para muitos são impossíveis.

O artífice desta ideia foi o usuário @creppyhiddenworld. As imagens representam vários paisagens e cidades sem a presença masculina, de modo que os cenários parecem mais tranquilos e desabitados.

Mundo sem homens, segundo a IA (@creppyhiddenworld)

“Felicidade em troca de avanços tecnológicos”; “Pacífico e sem preocupações”; “A natureza não contaminada”, foram as reações de alguns internautas que se mostraram satisfeitos com este experimento que simula outra realidade. No entanto, há quem questione as imagens devido ao fato de que elas podem incentivar a discriminação de gênero. Pois, embora para muitos este cenário seja interpretado como um “paraíso”, a verdade é que a ausência de homens traria muitos problemas e mudanças irreversíveis à sociedade.

De acordo com os especialistas, não é favorável criar imagens que excluam um grupo, pois isso poderia ocultar as diferenças sociais, econômicas, étnicas e culturais. Isso traria consequências negativas na sociedade que visualiza um mundo sem diversidade.

Mundo sem homens e os problemas sociais (@creppyhiddenworld)

Além disso, as imagens criadas com inteligência artificial poderiam ser interpretadas de forma errada, pois ao mostrar um mundo utópico onde a natureza é bela, há paz e tranquilidade; as pessoas poderiam acreditar que os homens são os responsáveis ​​por danos ambientais, violência, insegurança, entre outros problemas.

Por fim, a existência de um mundo sem homens significaria uma alteração na interação entre as pessoas, o que afetaria as capacidades e o desenvolvimento da própria sociedade.

Antes disso, é importante lembrar que a Inteligência Artificial tem muitas utilidades, mas ela não pode prever o futuro, apenas fazer suposições baseadas nos dados que já existem da humanidade.