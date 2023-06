Como era por dentro o Titan, submarino que desapareceu causando a morte de seus 5 tripulantes?

Como era o interior do Titã? Essa foi uma das perguntas mais frequentes entre aqueles que se sentiram curiosos sobre aqueles que estiveram atentos às notícias do submarino que sofreu uma implosão sob a água durante um passeio ao naufrágio do Titanic.

E as respostas a isso surgiram através de uma série de explicações oferecidas por especialistas em expedições e isso deixou muitos atônitos, pois além do alto valor desta viagem (250 mil dólares por pessoa), ela não é tão confortável ou amigável, mas sim, era impressionante.

Como era o Titan por dentro? Foto: Instagram @oceangateexped

Nas redes e outros portais especializados sobre este tema foram reveladas características desta nave que pesava 10 toneladas e tinha capacidade para submergir no oceano a cerca de 4 mil metros de profundidade. Além disso, tinha espaço para acomodar apenas 5 tripulantes.

Qual outras características o submarino Titan tinha?

De acordo com o que foi recentemente revelado, o Titan, nome com o qual foi batizado o submarino desaparecido e que sofreu uma implosão sob a água, era um dos submarinos mais leves e aptos para suportar este tipo de viagens.

Além disso, tinha uma “janela” na frente, na qual era possível apreciar toda a viagem graças às luzes externas de grande potência que ajudavam a mostrar o caminho e tudo o que encontrava na escuridão do fundo do ocenao. E no interior possuía apenas uma única lâmpada para apreciar as paredes sólidas do submarino.

Para tornar o passeio mais agradável e único, os passageiros que precisavam ficar sentados, devido ao tamanho restrito da nave (670 cm x 280 cm x 250 cm), podiam apreciar, através de tablets ou telas digitais, toda a paisagem exterior e isso era projetado por câmeras de altíssima resolução que estavam dispostas na parte externa da nave.

Mas, apesar de ser desconfortável, o submarino contava com um banheiro que era separado por uma pequena cortina. Além disso, tinha aquecimento interno, pois à medida que afundava sob a água, as temperaturas eram cada vez mais frias.

Mas o que mais chamava a atenção de tudo era que a nave era pilotada através de um controle que tinha apenas um botão, e este era muito similar ao de uma Playstation, descoberta que gerou muitas críticas.