Cantora Brisa Star é internada após ônibus cair em ribanceira no Ceará; ela e mais 14 ficaram feridos

A cantora Brisa Star, de 15 anos, ficou ferida em um acidente de ônibus na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará, na noite de domingo (25). Além dela, estavam no veículo seus pais e os integrantes da banda. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista na BR-116 e desceu uma ribanceira. Além da artista, outras 14 pessoas foram socorridas. Algumas das vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Ipaumirim e outras para uma unidade na cidade de Icó.

Em nota, a assessoria de Brisa Star informou que ela voltava de um show, por volta das 20h, quando houve o acidente. Ela ficou ferida, mas ficou em observação no hospital e tem quadro de saúde estável.

“No momento ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Todos eles estão sendo acompanhados por equipe médica. Agradecemos todas as mensagens recebidas de carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos”, diz o comunicado.

Quem é Brisa Star?

Brisa Rocha Ladislau da Conceição, mais conhecida como Brisa Star, é natural de Ibiaí, em Minas Gerais, mas atualmente mora em Fortaleza, no Ceará. Ela gravou sua primeira música, “Dançando”, aos 11 anos.

Em 2020, ela lançou o hit “Se Joga no Passinho”, com o cantor mineiro Thiago Jhonathan, e ganhou o título de “Fadinha do Piseiro”. A música soma mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

Depois disso, ela já fez parcerias com cantores como Zé Vaqueiro, Zé Felipe, João Gomes, Melody, entre outros.

