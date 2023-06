Ataque na Estação da Luz: funcionário da CPTM mata colega a tiros e deixa outro ferido

A Polícia Civil investiga um ataque ocorrido dentro da Estação da Luz, em São Paulo, na tarde de domingo (25). Um funcionário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atirou contra dois colegas em uma área interna do local. As vítimas foram socorridas, mas uma delas não resistiu e morreu. Já o atirador fugiu e ainda é procurado.

Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP-SP), o caso aconteceu por volta das 16h. Não se sabe a motivação dos disparos.

Um supervisor de tração foi atingido por um tiro na região do tórax e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima é um maquinista, que foi atingido na perna e foi socorrido ao Hospital Sancta Maggiori.

Em nota, a CPTM lamentou o caso e disse que “acionou a Polícia Militar e vai colaborar com a autoridade policial para elucidar o caso”. A companhia também informou que o funcionário que sobreviveu ao ataque está fora de perigo.

O caso segue sendo investigado no 2° Distrito Policial do Bom Retiro. Até a manhã desta segunda-feira (26), o autor do crime não tinha sido localizado.