Aos 82 anos, mãe de campeão olímpico de vôlei conta como segue ativa no mercado de trabalho

Dona Martha Heller, que mora em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, conta como se mantém ativa no mercado de trabalho, mesmo aos 82 anos. Mãe do ex-jogador de vôlei e campeão olímpico André Heller, ela encontrou nas vendas por relacionamento uma forma de empreender e garantir uma renda extra.

Representante da Avon há 40 anos, ela lembra que o trabalho começou quando os três filhos ainda eram pequenos e as despesas familiares eram muito grandes. Ela precisava ajudar o marido a incrementar a renda e lembra que André a ajudava no contato com as clientes.

“Quando criança, o André chegava em casa da escola e me avisava que as professoras haviam pedido batons da Avon. Eu dava um saquinho com quinze batons e ele voltava com o dinheiro, pois havia vendido tudo. Até hoje, ele está sempre pronto para ajudar a mãe”, lembra Dona Martha.

“Sempre fui batalhadora e persistente. Se eu via que não tínhamos dinheiro suficiente para pagar a escola no fim do mês, eu via quanto faltava e começava a ligar para minhas clientes, avisando sobre novos produtos que elas poderiam gostar. Quando chegava dia 30, eu havia completado o valor que eu precisava. Isso era uma grande conquista para mim porque eu sempre quis o melhor estudo para os meus filhos. A recompensa está aí. Tenho três filhos maravilhosos”, afirma ela.

A idosa diz que algumas estratégias a ajudaram a incrementar as vendas, principalmente nas proximidades de datas comemorativas especiais, como Dia das Mães, dos Pais e dos Professores. Ela montava alguns kits e saia oferecendo para os clientes. Além disso, ela conta que ela mesma já chegou a fazer uma “armação” com o marido, com os próprios produtos que vende, para que seus filhos a presenteassem.

“Já aconteceu, no Dia das Mães, do meu marido não ter dinheiro para comprar um presente para as crianças me entregarem. Então fiz um caixinha de sabonete para cada um, em um pacotinho de lacinho, e pedi para que meu marido desse às crianças. Elas ficavam muito felizes em poder dar um presente para a mãe, e eu mais feliz ainda pela felicidade deles”, lembra ela.

Muito além de impactos financeiros

Muito além das vantagens financeiras, Dona Martha conta que o trabalho como representante da Avon impactou sua vida de diversas maneiras. Dar presentes da marca para a família em momentos comemorativos, como aniversários e Natal, virou uma tradição. Além disso, vários dos seus clientes se tornaram grandes amigos da família.

Outro ponto importante também foi a influência na sua autoestima. “Gosto muito dos produtos. Mesmo que eu não receba ninguém em casa, eu pinto meus olhos, passo batom e um creme. Gosto de incentivar as outras mulheres a se cuidarem também. Nunca deixei de me sentir bonita”.

Motivo de orgulho para sua família, está sempre com um sorriso no rosto, querendo vender cada vez mais. “Muitas pessoas me perguntam se ainda preciso vender Avon. Eu digo que sim porque me faz bem e me sinto útil. Eu amo o que eu faço e preciso dessa comunicação com as pessoas. A Avon foi muito importante na minha vida, na criação e na educação dos meus filhos, e continua sendo até hoje”.

André Heller, que atualmente virou escritor e dá palestras motivacionais, faz questão de ressaltar o quanto a mãe é dedicada ao trabalho. “Dona Martha sempre me surpreendendo e inspirando - exemplo e referência de mãe, mulher e empreendedora”, escreveu ele em uma postagem, em que mostrava a genitora em meio ao trabalho.