Continua frio? Veja a previsão do tempo para o primeiro final de semana de inverno em São Paulo

Para os entusiastas do sol, a temperatura será positiva neste final de semana. Mesmo com o inverno tendo iniciado na última quarta-feira (21), a previsão do tempo para este sábado e domingo pode dar até praia.

De acordo com o Climatempo, o sol estará presente durante o dia e a noite será sem nuvens. Na capital paulista a mínima é de 14ºC tanto para o sábado quanto para o domingo. Neste sábado a máxima é de 26ºC, aumentando no domingo para 27ºC.

Para quem deseja pegar uma praia, no litoral a temperatura fica entre 19ºC e 31º em Santos e 16ºC e 29º em Ubatuba.

Para os moradores do interior as temperaturas se mantêm parecidas. Em Bauru a mínima e a máxima serão iguais. Já em Araraquara o clima varia entre mínima de 14ºC e máxima de 28º no sábado, subindo um grau no domingo.

Em Campinas a mínima é de 13ºC e a máxima de 26º, com a mínima e máxima subindo um grau no domingo.

El Niño

A chegada do El Niño foi confirmada neste mês pelo Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). A tendência é que o fenômeno atue durante o inverno, conforme informações da Agência Brasil.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico na região da Linha do Equador, podendo se estender desde a costa da América do Sul até o meio do Pacífico Equatorial.

Durante a influência do fenômeno, a temperatura das águas chega a subir 0,5º C entre seis meses a dois anos. Um dos efeitos que pode causar no Brasil é elevar o risco de seca no Norte e Nordeste e de grandes volumes de chuva no Sul.

