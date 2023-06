Cláusulas para entrar no submarino Titan são consideradas ‘perturbadoras’ e citam ‘morte’

Titán El joven de 19 años que murió en la expedición no quería ir al viaje (@sulemandawoods / @oceangateexped/Instagram)

Antes de entrar no submersível Titan, os tripulantes tinham que assinar cláusulas qualificadas como ‘perturbadoras’, pois nela a empresa Ocean Gate se liberava de toda a culpa em caso de qualquer incidente, incluindo graves lesões ou até mesmo morte.

O documento, tratado com muita privacidade entre a empresa e aqueles que pagavam 250 mil dólares para conhecer de perto os restos do Titanic que se afundou em 1912, possui cláusulas impactantes.

Entre elas, contratante deveria concordar com a seguinte descrição: “Este navio experimental não foi aprovado nem certificado por qualquer organismo regulador e pode causar danos físicos, traumas emocionais ou morte”, segundo indicado no portal do submarino que implodiu abaixo da água.

Titanic contava com regras qualificadas como ‘perturbadoras’

Antes de embarcar no submergível Titan, a pessoa que realiza esta viagem deve ler a palavra “morte” três vezes, pois isso está presente em grande parte das cláusulas, conforme relatado pelo site Daily Mail.

Assine um termo de isenção de responsabilidade que lista uma a uma as formas possíveis de morrer durante a viagem. Eles mencionam a morte três vezes na primeira página, então você nunca se esquece disso, disse Mike Reiss, roteirista de televisão que fez a viagem para o portal americano no ano passado.

Nas redes também se juntaram uma grande quantidade de depoimentos de pessoas que saíram “ilesas” da exploração e a maioria concorda que ao entrar no submersível percebem que ele é muito ‘vulnerável’ e ‘simples’.

Estas son las ‘perturbadoras’ cláusulas que se debía firmar antes de ingresar al sumergible Titán Foto: Instagram @oceangateexped

