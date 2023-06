Jovem vai a hospital com gripe forte e descobre gravidez de 9 meses: “No dia seguinte dei à luz”

Uma jovem de 26 anos teve uma surpresa daquelas ao procurar atendimento médico em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Com sintomas de uma gripe forte e dificuldade de respirar, ela passou por exames por causa de uma suspeita de pneumonia, mas o resultado foi uma gravidez de 9 meses.

“Eu fui rapidinho no hospital, pensava que ia fazer um exame e depois poderia voltar ao trabalho, mas os médicos me disseram que estava grávida de 39 semanas”, revelou ela em entrevista ao site G1. “Foi uma surpresa, fiquei em choque! Em seguida já me internaram, passei a noite no hospital e na manhã seguinte dei à luz ao Theo”, disse ela.

O bebê nasceu na manhã de quinta-feira (22), saudável, pesando 37 quilos e medindo 49 centímetros. Mesmo chegando até a reta final da gestação, a jovem disse que não sabia que estava grávida e não desconfiou de nenhum sintoma. Ela já tinha dois filhos, de 6 e 12 anos, e afirma que dessa vez a barriga não cresceu.

“Eu tomava anticoncepcional contínuo, sempre certinho, que emendava uma cartela na outra, por isso não tinha menstruação. Não sentia nada. Não imaginei que estava grávida de nove meses! Me divorciei faz dois anos, nunca pensei em ter filho agora”, contou.

No começo deste ano, ela passou por uma cirurgia após ser picada por uma aranha venenosa. Na ocasião, diz que realizou vários exames, incluindo o de sangue, mas nem mesmo os médicos detectaram a gestação. “Em janeiro eu fiquei 40 dias de cama após ser picada por uma aranha, fiz cirurgia, exames, fiquei internada e não apareceu nada que indicasse gravidez. Estava tudo tranquilo.”

Depois da cirurgia, ela teve que tomar alguns medicamentos e acreditava que, por isso, estava mais inchada e tinha engordado um pouco. Mesmo assim, não foi nada muito alarmante e ela seguiu sem desconfiar de que pudesse estar grávida.

“De lá pra cá dei uma engordadinha, mas nada demais. Eu continuei vivendo normal, saindo, curtindo, bebendo, carregando peso. Inclusive, há uns 15 dias, me mudei e na mudança carreguei fogão, geladeira, bastante peso, porque nem imaginava estar grávida”, disse a jovem.

A chegada de Theo, que sequer tinha enxoval, foi uma grande surpresa para toda a família. Apesar do susto, a mãe diz que está muito feliz com o nascimento do filho.

“Quando descobri foi um choque, mas depois fiquei nervosa, ansiosa, preocupada se estava tudo bem com o bebê, porque não foi feito nenhum exame. Graças a Deus ele nasceu perfeito, grande, gordinho, saudável”, ressaltou ela.

LEIA TAMBÉM: