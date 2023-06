Jovem de 19 anos que morreu no submarino Titan não queria ir: “Ele estava aterrorizado, fez isso para agradar ao pai”

Titán El joven de 19 años que murió en la expedición no quería ir al viaje (@sulemandawoods / @oceangateexped/Instagram)

A tragédia do Titan, o submarino que foi visitar os restos do Titanic e acabou implodindo e matando as 5 pessoas a bordo deixou o mundo inteiro em choque.

Na trágica expedição, o milionário britânico Hamish Harding , presidente da Action Aviation, o paquistanês Shahzada Dawood , vice-presidente da Engro, e seu filho Suleman , que era o mais jovem de todos, o especialista em mergulho francês Paul-Henri Nargeolet e Stockton Rush , diretor-geral da OceanGate Expeditions, a empresa que opera o submarino, faleceram.

À medida que mais detalhes vêm à tona, a irmã de Shahzada Dawood recentemente revelou que o filho dele, o estudante universitário Suleman, de apenas 19 anos, não queria ir na expedição.

Tia de jovem que faleceu no Titã revelou que ele não queria ir e estava “aterrorizado”.

Suleman Dawood tinha apenas 19 anos e, segundo revelou sua tia, Azmeh Dawood, que era a irmã mais velha do milionário, não queria viajar e estava “aterrorizado” com a ideia da viagem.

O jovem disse que "não estava muito convencido" em querer realizar a viagem a 3.800 metros de profundidade do Oceano Atlântico para ver os restos do Titanic, afundado em 1912.

No entanto, Suleman concordou em ir por que era o fim de semana do Dia dos Pais, e para agradar ao seu pai, resolveu participar da viagem.

“Penso em Suleman lá dentro, talvez ofegante... Para ser sincera, foi paralisante”, disse a tia do jovem numa entrevista telefônica.

Além disso, ela destacou que nos últimos anos tinha perdido o contato com o seu irmão, mas ao saber que ele tinha falecido, ela se sentiu devastada. “Era meu irmãozinho. Eu o segurei nos braços quando ele nasceu”, disse chorando, de acordo com NBC News.

Suleiman havia acabado de completar o primeiro ano na universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia.