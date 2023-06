“Farsa prolongada”: diretor James Cameron disse que previu implosão do submarino Titan dias antes

O diretor do filme Titanic, James Cameron, disse em entrevista que já havia previsto a implosão do submergível Titan dias antes das equipes de busca encontrarem os destroços do submarino, a cerca de 500 metros dos restos do naufrágio do Titanic.

O diretor, que pessoalmente já visitou os destroços do Titanic 33 vezes, criticou as buscas logo no início das operações, dizendo que tudo “parecia uma farsa prolongada e um pesadelo, onde as pessoas estão correndo por aí falando sobre barulhos de batidas e falando sobre oxigênio e todas essas outras coisas”.

Cameron disse que sabia que o Titan estava exatamente abaixo da sua última posição conhecida. “Foi exatamente onde eles o encontraram”, afirmou em entrevista à rede inglesa BBC.

Cameron disse que estava em uma embarcação no domingo e só soube do acidente na segunda-feira e ligou para alguns conhecidos que operam com submersíveis profundos e ficou sabendo da falha de comunicação com a equipe de apoio e a perda de todos os sinais de navegação. “Você não pode perder a comunicação e a navegação juntas sem que um evento catastrófico extremo tenha acontecido. E a primeira coisa que me veio à mente foi uma implosão.”

Submergível Titan Twitter

As declarações do diretor corroboram uma informação dada por um oficial sênior da Marinha dos Estados Unidos de que haviam detectado no último domingo uma anomalia no sonar consistente com uma implosão ou explosão nas proximidades de onde o submersível havia desaparecido, poucas horas após a viagem para visitar o Titanic começar.

Cameron evitou comentar sobre os riscos desse tipo de aventura, mas diz que os riscos para que se aventura neste tipo de expedição tem que ser “bem elucidados”.

“É um local muito perigoso, entenda os riscos. Concorde com esses riscos, mas não fique em uma situação em que não tenha sido informado sobre os riscos”, disse.