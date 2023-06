Vítima de principal suspeito do caso Madeleine McCann conta detalhes do crime e espera justiça

Uma mulher irlandesa usou as redes sociais para contar como foi vítima do principal suspeito do caso Madeleine McCann e deseja que a justiça seja feita, pois não tem dúvida que ele é o criminoso por trás do desaparecimento da menina.

De acordo com o Dublin Live, Hazel Behan, de 39 anos, enfrentará Christian Brueckner em um tribunal alemão ainda este ano.

Ele é acusado de estuprar e espancar Hazel durante quatro horas enquanto ela morava e trabalhava em Portugal 19 anos atrás. Ele teria filmado tudo.

“Não sou a pessoa solitária e não amada que você é. Eu sou mãe. Eu sou uma esposa. Sou filha, irmã e amiga. Eu rio, corro livremente sem limites. Eu estou livre. Então, quem é o verdadeiro vencedor?”, disse sobre estar orgulhosa de quem se tornou mesmo após tanta dor causada pelo criminoso.

Reprodução (dublin live)

Ela também abordou alguns detalhes do ocorrido e de como enxerga o crime atualmente. Quando tudo aconteceu, ela tinha apenas 20 anos e foi seguida do bar em que trabalhava até a sua casa em Algarve.

“16 de junho, eu os saúdo. 19 anos saudando esta data que mudou a vida. 19 anos comemorando minha sobrevivência. 19 anos conhecendo o ‘novo’ eu. 19 anos cavando fundo e encontrando força. 19 anos tentando esquecer. 19 anos depois, estou incrivelmente orgulhosa de mim mesma. Você não é uma vítima por compartilhar sua história. Você é uma sobrevivente que está incendiando o mundo com a sua verdade”, escreveu

A vítima se lembra que seu agressor estava mascarado e falava inglês com sotaque alemão. Ela também reconhece os olhos do suspeito.

“Eu sempre disse que meu agressor era um alemão com olhos azuis penetrantes e uma voz que eu reconheceria imediatamente. Quando o nome de Brueckner foi divulgado em relação ao caso Madeleine e ao estupro da pobre senhora Diana, eu sabia que era ele”, afirma.

Brueckner está atualmente cumprindo uma sentença de sete anos de prisão na Alemanha por um estupro filmado contra uma idosa chamada Diana, na Praia da Luz, onde Madeleine desapareceu. O crime ocorreu um ano após o ataque a Hazel. A polícia alemã planeja acusá-lo de mais dois estupros e dois casos de abuso sexual infantil ainda este ano.

