VÍDEOS: Explosão em indústria no ABC Paulista deixa feridos, diz Corpo de Bombeiros

Uma explosão seguida de incêndio atingiu uma fábrica no Polo Petroquímico de Capuava, em Santo André, no ABC Paulista, na manhã desta quinta-feira (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas tiveram queimaduras em 90% do corpo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensidade das chamas em um tanque desativado (veja abaixo).

Incêndio Polo Petroquímico de Capuava, Mauá SP

Fonte Vivaabc pic.twitter.com/EVqJAa1BXi — @marciaramos (@MarciaFRam53462) June 22, 2023

🚨URGENTE🚨

Explosão em caldeira da Braskem, empresa do Polo Petroquímico Capuava/ABC Paulista. Bombeiros, polícia e helicópteros no local. Relatos de feridos, uma pessoa em estado grave foi transportada de helicóptero a hospital + próximo.

Seguimos em busca de + informações. pic.twitter.com/sdhtxNMSv7 — Alessandro Guedes 💉🇧🇷 (@AlessandroGuede) June 22, 2023

O primeiro funcionário sofreu queimaduras em 90% do corpo e foi socorrido antes da chegada dos bombeiros. Uma segunda vítima, que também teve lesões na mesma proporção, foi resgatada com ajuda do Helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levada para o Hospital Tatuapé, na Zona Leste da Capital.

Uma terceira vítima sofreu queimaduras no rosto e nas vias aéreas e foi encaminhada para o PS de São Mateus, também na Zona Leste. Outras duas pessoas sofreram contusões devido à onda de choque gerada na explosão e foram levadas ao PS NotreDame, em Santo André.

Os bombeiros disseram que, por volta das 10h20, o incêndio já tinha sido extinto. No entanto, a operação de rescaldo continua em andamento.

Em nota, a Braskem, empresa responsável pela fábrica, informou que o incêndio começou por volta das 9h, no equipamento que estava em manutenção. O local foi evacuado e os bombeiros acionados. A empresa destacou que apura as causas do fogo.

Braskem divulgou nota sobre explosão em fábrica no ABC Paulista (Reprodução/Twitter)

