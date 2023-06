Vidente mexicano fala sobre a aparição do submarino ‘Titan’, perdido enquanto explorava os restos do Titanic

Durante os últimos dias, foco está na desaparição do submarino ‘Titan’ que levava cinco tripulantes a bordo para realizar a expedição para os restos do que resta do Titanic. O incidente chamou a atenção dos internautas, não só pela complexidade de realizar uma missão de resgate, falta de oxigênio dos tripulantes do submarino, mas também pelas teorias que estão girando em torno da desaparição.

Conhecido nas redes sociais como Maximiliano Cintio, há algumas semanas já havia previsto o resgate de quatro crianças indígenas perdidas na selva do Guaviare durante quarenta dias, naquela ocasião ele mencionou “Eu posso perceber 5 entes escondidos em uma espécie de caverna”, dias depois sabia-se do contribuição que o cachorro Wilson teve para encontrar as crianças perdidas, e que o quinto ente era ele.

Será que 'Titan' vai aparecer?

Em um de seus vídeos mais recentes, o vidente decidiu responder à pergunta que muitas pessoas ao redor do mundo fizeram e sua resposta foi: "Essas pessoas não vão aparecer, o submarino não vai aparecer", começou mencionando quando ele jogou as cartas.

No entanto, ele fez um comentário que gerou bastante dúvida: “Vocês se lembram que tudo isso é para deixar os dois governos, Estados Unidos e Canadá, bem posicionados. Não sei quais interesses políticos eles têm (...) É muito estranho que exatamente milionários desaparecessem”.

Além dos comentários do vidente, muitas teorias surgiram ao redor do tema, como por exemplo, mencionando que o submarino ficou preso dentro do Titanic, e que um dos tripulantes do submarino é supostamente bisneto de um dos falecidos do Titanic em 1912. Confira: