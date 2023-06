Submarino Titan: equipe de resgate encontra destroços em área de busca e levanta hipótese de acidente catastrófico

Um dos veículos operados remotamente que ajudam na busca ao submarino Titan encontrou um campo de destroços nesta quinta-feira, no quinto dias após o desaparecimento do submergível.

O submarino perdeu contato com o navio na manhã de domingo, menos de 2h após submergir levando turistas para visitar o naufrágio do Titanic. A bordo estavam cinco passageiros, entre eles Rush, o bilionário britânico Hamish Harding, o magnata da tecnologia paquistanês Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Sulaiman. , e o famoso explorador do Titanic Paul-Henri Nargeolet.

A descoberta foi informada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira, que afirmou ainda que oficiais e especialistas estão avaliando se o campo de destroços encontrado pelo Horizon Arctic, que está varrendo o fundo do mar perto do naufrágio do Titanic, podem efetivamente ser do submarino Titan, que pertence à OceanGate.

Na manhã desta quinta-feira, responsáveis pela busca corriam contra o tempo uma vez que o estoque de oxigênio da embarcação deveria se exaurir, segundo os cálculos, nas primeiras horas do dia.

A busca pelo Titan moveu a Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá, que usaram navios, aviões e submergíveis de controle remoto para varrer toda a região.

JOVEM UNIVERSITÁRIO ESTAVA ENTRE PASSAGEIROS

Um dos passageiros que estava no submarino Titan era um jovem estudante de 19 anos, da Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia. Suleiman é filho de um dos empresários mais ricos do Paquistão, Shahzada Dawood, de 48 anos, que também desapareceu com o submergível.

O jovem acabou de completar o primeiro ano na faculdade e seus colegas foram informados pela direção da Universidade sobre o caso. “Escrevo com o coração pesado para compartilhar a notícia de que um de nossos alunos, Suleman Dawood, é passageiro a bordo do submersível que está desaparecido no Atlântico Norte”, diz o comunicado.