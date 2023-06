Submarino desaparecido: equipes e salvamento enfrentam corrida contra o tempo

Ficam cada vez mais distantes as chances dos tripulantes do submarino Titan serem resgatados com vida pelas equipes de salvamento que varrem uma área do Atlântico Norte em busca de alguma pista que indique o paradeiro do submersível.

Isso porque de acordo com as previsões da guarda costeira dos Estados Unidos, o oxigênio que mantém vivo os passageiros na embarcação deveria acabar na manhã desta quinta-feira, embora especialistas afirmem que é possível que eles resistam mais tempo do que previsto, dependendo da temperatura do submarino e a capacidade de controlar a respiração dos passageiros.

Os cinco passageiros que estavam na embarcação e estão desaparecidos são o empresário e aventureiro britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, empresa proprietária do submersível, Stockton Rush.

O Titan perdeu contato com a superfície no domingo, apenas 1h45 após iniciar o mergulho para visitar os destroços do famoso transatlântico Titanic, naufragado a cerca de 600 km da costa do Canadá e a 3,8 mil metros de profundidade.

Ocean Gate El submarino Titan antes de sumergirse durante pruebas (Ocean Gate Sitio Oficial)

Equipes da guarda costeira dos Estados Unidos e Canadá estão usando navios e aviões para varrer uma extensa área do oceano em busca de algum indício, mas até o momento nada foi encontrado.

O submarino possui 6 metros e pesa 10 toneladas. Par suportar a extrema pressão necessária para atingir a profundidade de quase 4 quilômetros, é feito de fibra de carbono e titânio e já havia realizado várias viagens bem sucedidas aos destroços do Titanic em 2021 e 2022.

Nesta última viagem, cada um dos passageiros desembolsou o valor de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo direito a um assunto no submersível, em uma viagem que dura oito dias entre a parte marítima, o mergulho e o retorno.