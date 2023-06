Por mau comportamento, criança de 2 anos é presa dentro de ‘jaula em creche de SP

Uma criança de apenas dois anos foi flagrada presa dentro de uma área cercada de telas, uma espécie de jaula, em um centro de Educação Infantil de Sorocaba, supostamente para corrigir seu ‘mau comportamento’. A notícia é do G1.

Um vídeo que circulou pelas redes sociais gravado por uma testemunha mostra a criança presa sozinha no local, chorando e pedindo pela mãe. O vídeo foi gravado em 25 de maio por um morador local, no bairro Santa Rosália.

A mãe da criança ficou sabendo do caso dias depois pela vizinha que testemunhou tudo. Segundo ela, o filho mudou o comportamento e passou a ser mais inquieto e agressivo. Passou também a acordar durante a noite falando que a “escola bateu”.

Criança é flagrada presa dentro de 'jaula' em creche; caso gerou revolta pic.twitter.com/FyFYS72zid — Meio Norte (@meionorte) June 22, 2023

A diretoria disse à mãe do garoto que ele foi colocado no ‘cantinho do pensamento’ pela professora para corrigir seu comportamento.

A prefeitura foi acionada e disser que a corregedoria municipal está investigando o caso, assim como representantes do Conselho Tutelar.

“Todas as medidas respeitantes ao caso já estão sendo tomadas para evitar que outras crianças também possam passar pelo mesmo tipo de situação constrangedora e infeliz”, informa o advogado Rodrigo Rollo, que representa a família do menino.