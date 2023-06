Morte súbita: jovem de 23 anos passa mal ao fazer exercícios e morre em academia na Grande SP

A jovem Milena de Medeiros Silva, de 23 anos, morreu na última segunda-feira (19) enquanto fazia uma série de exercícios em uma academia em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela passou mal e sofreu uma convulsão. Pessoas que estavam no local fizeram massagem cardíaca até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas os socorristas constataram que ela estava em parada cardiorrespiratória.

Ela foi, então, submetida a manobras de ressuscitação, enquanto foi levada à Santa Casa de Mogi das Cruzes. No entanto, quando deu entrada na unidade, a morte foi confirmada.

Laudos médicos iniciais apontaram que ela pode ter sofrido um infarto agudo do miocárdio e/ou tromboembolismo pulmonar. No entanto, como a família relatou que a jovem não tinha nenhum problema de saúde, o corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames para atestar as causas da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente. O sepultamento dela ocorreu na terça-feira (20).

Milena era casada e deixou uma filha de 1 ano. Nas redes sociais, o marido dela, Matheus Moleiro, escreveu: “Até depois do fim amor da minha vida. Cuidarei da nossa menina”.

