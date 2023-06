Inteligência Artificial revela como poderão ser as casas do futuro: hologramas, robôs e mais

A Inteligência Artificial gerativa está se tornando uma janela para o futuro. Esta tecnologia, cujo desenvolvimento ainda está apenas começando, nos dá uma visão ampla de vários elementos.

O Daily Mail britânico realizou um exercício com a IA Midjourney: como serão as casas do ano 2050. Mas isso foi feito consultando primeiro especialistas futuristas e introduzindo as descrições como prompt para que a tecnologia gerasse as imagens.

O resultado é o de enormes lares com paredes de vidro para aproveitar a luz do sol, telhados e pisos com nanotecnologia e ambientes de realidade aumentada.

Ian Silvera, um dos especialistas consultados, disse ao jornal britânico: “Os dispositivos portáteis habilitados para realidade aumentada também poderiam dar vida à casa, seus acessórios e dispositivos”.

Editor do portal Notícias Futuras, Silvera usa como exemplo "um holograma de Gordon Ramsay ensinando você a cozinhar ou JRR Tolkien narrando seus próprios livros em sua sala, graças à tecnologia IA e AR, isso poderia chegar antes do que você pensa".

A nanotecnologia será fundamental nas casas do futuro, como mostra a Inteligência Artificial.

Outro especialista que conversou com o Daily Mail foi Mike Ralphs, chefe de tecnologia da empresa Quintain Living.

"Com o uso de nanotecnologia e realidade aumentada, as superfícies podem mostrar diferentes cores, texturas ou até mesmo projetar imagens para personalizar a casa", destacou Ralphs.

Mas enquanto alguns falam sobre casas enormes, outros consideram que os espaços serão cada vez menores. O relatório Futurology: the new home in 2050, da Fundação NHBC, assim o indica.

O crescente número de pessoas mais velhas e jovens que não podem sair de casa significa que o alojamento multigeneracional será mais comum, afirma a fundação.

Em todos os casos, a Inteligência Artificial Midjourney apresentou os resultados em imagens. Vejamos a seguir alguns elementos. Você concorda com ela? Você acha que as casas do futuro serão assim?

