Empresário Thiago Brennand é ouvido por quase de 2h em julgamento; saiba qual foi o resultado

O empresário Thiago Brennand prestou depoimento por quase 2 horas, por meio de videoconferência, no julgamento em que é acusado de estuprar uma norte-americana. No entanto, a sessão, realizada na 2ª Vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, terminou sem a divulgação de uma sentença. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), as partes envolvidas solicitaram novas diligências.

A audiência começou por volta das 14h de quarta-feira (21) e seguiu até pouco antes das 18h, presidida pelo pelo juiz Fernando Henrique Masseroni Mayer. Além do réu, foram ouvidas duas testemunhas de defesa, que eram o filho do empresário e uma empregada doméstica.

No último dia 30 de maio, na primeira etapa do julgamento, já tinham sido ouvidas a vítima, que afirmou ter sido agredida e ameaçada pelo empresário e que chegou a sangrar após o ato sexual sem consentimento, além de mais três testemunhas.

Conforme o TJ-SP, com a audiência de instrução encerrada agora ocorre o debate entre acusação e defesa. Isso deve ser feito de forma escrita. No entanto, tanto a acusação quanto a defesa solicitaram novas diligências.

Após a conclusão desse processo, será aberto um prazo de cinco dias úteis para a acusação apresentar suas alegações finais, e mais cinco para a defesa entregar suas últimas considerações. Depois que receber os dois documentos, o magistrado terá dez dias para proferir sua sentença.

“As partes solicitaram diligências e juntada de documentos. Após a conclusão dessas diligências, será dado prazo às partes para apresentação de memoriais. Em seguida, os autos serão encaminhados ao juiz para sentença”, informou o TJ-SP.

Em nota enviada ao site G1, Gustavo Rocha, que integra a defesa do empresário, disse que o empresário conseguiu demonstrar no julgamento que é inocente.

“A defesa do empresário Thiago Brennand considera extremamente positivo o resultado da audiência realizada hoje, em Porto Feliz, porque mais uma vez conseguiu apresentar provas técnicas robustas, que contradizem frontalmente os argumentos da acusação. Embora a acusação tenha pedido a suspensão da audiência, a defesa exigiu que fosse feita até o fim, em uma demonstração de sua tranquilidade em relação ao caso. Foi dado mais um passo importante para a absolvição de Brennand”, disse o defensor.

Thiago Brennand segue preso no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Acusação de estupro

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu depois que o empresário fez contato com a norte-americana, que não teve a identidade revelada, demonstrando interesse em adquirir um cavalo. Assim, ela disse em depoimento ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NAVV) que iniciou um relacionamento com ele, marcando alguns encontros em um período de dois meses.

“Inicialmente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter com ele relações sexuais. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento”, informou a Promotoria de Porto Feliz.

A denúncia foi assinada pelos membros do Ministério Público Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Junior. Ela foi aceita pela Justiça no dia 4 de novembro do ano passado, quando também foi decretada a prisão preventiva de Brennand em relação a este caso.

Empresário Thiago Brennand ao desembarcar em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Extradição

Ao todo, Thiago Brennand responde a oito processos, pelos crimes de estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação.

Ele passou oito meses nos Emirados Árabes e, depois que a extradição já tinha sido autorizada, ele foi detido no dia 17 de abril, quando a inteligência da polícia árabe desconfiou que ele poderia tentar fugir para a Rússia, onde tem amigos e já viveu por um período antes da pandemia de covid-19. De acordo com informações da TV Globo, ele resistiu à prisão, alegou “inocência” e disse que está sendo “injustiçado”.

Assim, a extradição foi concretizada no último dia 29 de abril. Imagens exclusivas divulgadas pelo “Fantástico”, da TV Globo, mostraram o homem logo depois do desembarque. A reportagem também exibiu um áudio dele, no qual disse: “Eu estou podre. Estou literalmente há dois dias com a mesma roupa”, reclamou Brennand.

Quando desembarcou em um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, o empresário usava um boné, máscara e tinha uma blusa cobrindo as mãos algemadas.

No dia seguinte, ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. Assim, foi transferido para CDP de Pinheiros, onde permanece. A defesa dele tenta a transferência para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Brennand passou a ser investigado em agosto de 2022, quando foi filmado agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo em São Paulo e as imagens viralizaram. Depois disso, outras vítimas passaram a procurar a polícia para denunciá-lo por crimes de agressão, estupro, cárcere privado, tortura, armazenamento ilegal de armas, entre outros.

Em um áudio após agredir Helena Gomes, ele se vangloriou do caso. “Manda ela gritar comigo de novo, essa Helena. Pra mim ela tá humilhada como eu nunca vi. Ainda tentou cuspir de novo, eu puxei pelo cabelo para mostrar como que faz. Coitada. Ainda esculachei ela na saída, na frente de todo mundo”, disse o empresário no áudio, conforme divulgado pelo jornal “O Globo”.

Modelo Helena Gomes foi agredida por empresário dentro de academia de luxo, em SP (Reprodução/Instagram/TV Globo)

