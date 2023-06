Twitter “ficou substancialmente melhor” desde Elon Musk, de acordo com ele.

Faz oito meses desde que Elon Musk conseguiu fechar a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares. A plataforma registou algumas alterações que, embora tenham sido notórias, não transformaram o espírito desta famosa rede social.

Mas o mesmo Elon Musk pensa de forma diferente. O site Business Insider relata uma notícia na qual o magnata sul-africano fala sobre as mudanças da rede social e como ela tem se tornado mais saudável desde que ele a adquiriu em outubro de 2022.

Durante um evento na cidade de Paris, Elon comentou que comprou o Twitter porque "estava preocupado" com o impacto que o alcance desta plataforma teria sobre a sociedade de forma negativa.

Eu estava preocupado que o Twitter tivesse um efeito negativo na civilização e corrosivo na sociedade, e acredito que qualquer coisa que corroa a civilização não é boa. Sentia que o Twitter estava seguindo na direção errada e minha esperança e aspiração era que fosse uma força positiva para a civilização ", destacou Musk em uma conferência tecnológica realizada na capital francesa.

Para Elon, a fórmula é simples: agora o Twitter é mais amigável em relação à presença de contas falsas e limita as mensagens negativas contra a sociedade.

Acho que, se você é um usuário frequente do Twitter, a maioria das pessoas diria que sua experiência melhorou. Livramo-nos de 90% dos bots, fraudes e de várias coisas ruins que estavam acontecendo. Livramo-nos de 95% do conteúdo de exploração infantil, o que foi uma surpresa ver... parte do que estava acontecendo há 10 anos", destaca também o diretor da SpaceX e da Tesla Motors.

Competência para o Twitter

Mark Zuckerberg está se preparando para uma batalha épica contra Elon Musk com o próximo lançamento de sua plataforma "Twitter Killer" em algumas semanas, que tem o nome de código Projeto 92 e é temporariamente chamada de Threads.

O CEO do Facebook e da Meta, de 39 anos, vem trabalhando em uma alternativa à rede social Twitter, adquirida pelo magnata da Tesla, de 51 anos, em outubro. Zuck parece estar pronto para apresentar essa nova plataforma em uma tentativa de competir diretamente.