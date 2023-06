Suzane Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá cumprem penas em regime aberto; veja regras

Condenadas por crimes de grande repercussão, Suzane Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá têm algo em comum: as três agora cumprem pena no regime aberto. A última a deixar a penitenciária feminina em Tremembé, no interior de São Paulo, foi a madrasta da menina Isabella Nardoni, solta na noite de terça-feira (20).

No regime aberto, as detentas podem trabalhar durante o dia, mas devem permanecer em uma Casa do Albergado, determinada pela Justiça. Como não há esse tipo de unidade prisional no estado de São Paulo, os presos acabam indo para casa. No entanto, precisam informar o endereço e não podem se ausentar sem a devida autorização judicial.

Além disso, as detentas devem respeitar horários determinados para ida e volta ao trabalho e comparecer em juízo sempre que forem solicitadas. O juiz ainda pode definir algumas regras específicas para cada pessoa.

Veja abaixo como estão as três mulheres após obterem o benefício de progressão de pena:

Suzane Richthofen

Suzane Richthofen segue acumulando seguidores e vendas com ateliê de costura (Reprodução/Site oficial/Su Entre Linhas)

A primeira a deixar a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, foi Suzane Richthofen, em janeiro deste ano. Condenada pela morte dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen, em 2002, ela conseguiu reduzir a pena para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Desde que foi solta, ela retomou a vida em Angatuba, no interior paulista. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular, segue trabalhando no seu ateliê de costura, o “Su Entre Linhas”. Na página, que acumula mais de 28 mil seguidores no Instagram, a empreendedora mostrou que já envia encomendas até para o Japão (veja abaixo).

Além de seguir com o seu negócio de sucesso, Suzane busca aprovação no concurso público da Câmara Municipal de Avaré. Conforme reportagem do site G1, o nome dela apareceu na lista de inscritos para o cadastro reserva de telefonista. A função, que exige nível fundamental, é a mais concorrida do certame, com 837 inscritos.

O cargo, com carga horária de 30 horas semanais, tem um salário inicial de R$ 5.626,33, além de benefícios como vale alimentação, planos de saúde e odontológico.

O que para muitos é considerado um bom salário, é quase nada diante da fortuna que a família da jovem que assassinou os pais possuíam, um patrimônio total avaliado em R$ 11 milhões, em valores atualizados. Suzane foi considerada “indigna” e perdeu o direito a herança.

Elize Matsunaga

Marcos Matsunaga ao lado de Elize, condenada por matá-lo e esquartejá-lo em 2012 (Divulgação)

Condenada por matar e esquartejar o corpo do marido, o empresário, Marcos Matsunaga, que era herdeiro do grupo Yoki Alimentos, em 2012, Elize Matsunaga passou 10 anos presa em Tremembé. Ela pegou 19 e 11 meses de prisão pelo crime, mas após recursos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses.

Em maio do ano passado, ela obteve o regime aberto e desde então cumpre a liberdade condicional. Inicialmente ela se mudou para Sorocaba, no interior paulista, mas depois seguiu para a cidade de Franca, onde atualmente trabalha como motorista de aplicativo da empresa Maxim.

O caso ganhou repercussão em fevereiro deste ano, quando ela foi investigada por suspeita de uso de documentos falsos para tentar obter um emprego. No entanto, a investigação mostrou que a falsificação foi “grosseira” e o caso acabou arquivado.

A empresa Maxim recebeu diversas críticas por ter a mulher em seu quadro de motoristas, mas destacou que não exige antecedentes criminais para o cadastro.

Anna Carolina Jatobá

Após 15 anos presa, Anna Carolina Jatobá obteve progressão para o regime aberto (Reprodução/TV Vanguarda)

Condenada pelo assassinado da enteada, Isabella Nardoni, de 5 anos, Anna Carolina Jatobá acabou de obter o regime aberto. Ela passou 15 anos presa em Tremembé e foi solta na noite de terça-feira.

Anna Carolina e Alexandre Nardoni, madrasta e pai de Isabella, respectivamente, foram condenados pelo assassinato da garota. Ela foi morta e jogada da janela de um apartamento, na Zona Norte da capital paulista, em março de 2008.

O julgamento do casal ocorreu em 2010, quando a madrasta pegou 26 anos de prisão. Desde então, ela cumpria pena na P1 feminina de Tremembé. Ela trabalhou como costureira na cadeia e isso ajudou a reduzir sua pena. Em 2017, obteve a progressão para o regime semiaberto, no qual era beneficiada com saidinhas temporárias.

Recentemente, a defesa de Anna Carolina pediu a progressão para o regime aberto, mas o juízo de execução penal havia exigido a realização do Teste de Rorschach, que é uma avaliação psicológica. Os advogados dela recorreram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) alegando que ela já foi submetida a um exame criminológico há cinco meses e que a manutenção dela em regime fechado representava um “constrangimento ilegal”.

O STJ, por sua vez, determinou no mês passado que a Justiça de São Paulo voltasse a analisar o pedido da defesa da presa, o que foi feito agora pela juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. A magistrada concedeu o benefício e ela foi liberada do presídio.

Ao site G1, a defesa de Anna Carolina destacou que a soltura dela era “natural que acontecesse” e que “não foi uma surpresa”.

Já o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) destacou que não pode passar detalhes do caso, pois ele corre em sigilo.

Isabella Nardoni foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento que ficava no sexto andar do Edifício London, no dia 29 de março de 2008. Inicialmente eles alegaram que foi uma queda acidental, mas a investigação apurou que a criança apresentava marcas de que tinha sido agredida e morta antes de ser arremessada.

O Ministério Público destacou durante o julgamento do casal que as provas periciais obtidas pela Polícia Civil não deixavam dúvidas sobre a autoria do assassinato. A acusação destacou que a madrasta esganou Isabella e, em seguida, o casal cortou a tela de proteção da janela e o pai jogou o corpo da filha.

Mesmo após a condenação, ambos negam o crime. Eles alegam que uma outra pessoa entrou na residência e matou a criança.

Alexandre Nardoni, por sua vez, cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé. Em 2019, ele também já obteve o benefício do regime semiaberto, podendo fazer saidinhas temporárias, mas se dedica a estudos dentro do próprio presídio.

