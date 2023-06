Submarino desaparecido: especialista já havia advertido sobre riscos de segurança

Um especialista em submarino que foi contratado pela OceanGate, empresa proprietária do Titan, submarino que desapareceu com cinco turistas no Atlântico Norte durante um passeio para visitar os restos do famoso Titanic, alertou a empresa sobre possíveis riscos de segurança no projeto.

O escocês Daviv Lochridge foi contratado em 2017 pela empresa e durante a construção do submarino e alertou os chefes de que era necessário realizar testes mais rigorosos para detectar possíveis falhas no caso de fibra de carbono, e sugeriu a contratação de uma agência externa para certificar a embarcação.

O especialista havia descoberto também que os fabricantes da janela frontal do submarino a certificavam apenas para uma profundidade de 1,3 mil metros, mas os destroços do Titanic estavam a quase 4 mil metro.

O relatório foi apresentado para vários diretores da empresa durante reunião, incluindo o executivo-chefe da OceanGate, Stockton Rush, que é um dos passageiros desaparecidos com o submarino.

Após a reunião, Lochridge foi demitido por “revelar informações confidenciais” e o caso foi parar no tribunal, onde as partes chegaram a um acordo.

Especialistas da Marine Technology Society, comunidade formada por engenheiros oceânicos, tecnólogos e educadores, também escreveram carta para a OceanGate manifestando preocupação sobre afirmações “enganosas” sobre o design do projeto do submarino Titan e que a validação por terceiros era indispensável para garantir a segurança dos futuros passageiros do submersível.

A viagem para conhecer os restos do Titanic custou a cada um dos 5 passageiros que embarcaram no submarino Titan na manhã do último domingo US$ 250 mil por pessoa (cerca de R$ 1,2 milhão).