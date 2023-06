Saiba o que a estilista Carolina Herrera pensa sobre o uso de transparências nos looks

Youtube: Carolina Herrera "Spring 2015 - Carolina Herrera Interview | Carolina Herrera New York" / Instagram: @shakira

Falar sobre Carolina Herrera é falar de feminilidade. Seus looks e peças românticas, exaltam a beleza das mulheres através da roupa. Entre estampas florais, golas altas e mangas bufantes, os designs da venezuelana são um verdadeiro sonho.

Entre as celebridades que já usaram alguma de suas elegantes peças estão Jennifer Lopez, Kate Middleton, Ana de Armas, Rosalía, Michelle Obama e Nicole Kidman.

No entanto, a polêmica venezuelana tachou itens como jeans, tênis, biquínis, minissaias e até transparências, provocando um debate que ainda não foi totalmente resolvido.

Carolina Herrera atacou as transparências. O que ela disse?

Carolina Herrera é uma mulher exigente quando se trata de estilo, e sua opinião sobre as transparências, que se tornaram uma tendência recorrente nos guarda-roupas de famosas e influenciadoras durante 2022 e ao longo do 2023, tornou-se um “objeto proibido”.

Em uma entrevista à Vanity Fair, a estilista foi contundente ao falar sobre transparências, comentando que algo deveria ser deixado ao mistério.

“O pior da moda agora são as mulheres que saem quase nuas”, disse a estilista. “Um pouco de mistério em tudo o que você faz é fundamental, e na roupa também. Algumas meninas pensam que a palavra elegância está ultrapassada”, falou à Vanity Fair.

Carolina Herrera (Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

E isso não é tudo, a venezuelana acrescentou que não importa o passar do tempo e como o mundo mude, mostrar muita pele não faz as mulheres atraentes ou diferentes: ”Acredito que não importa quanto o mundo mude, é isso e não toda a pele que elas mostram que as fará diferentes e atraentes”.

Que peças usar no lugar de transparências para parecer elegante?

Embora o manual de elegância da Carolina Herrera seja extremamente extenso, aqui estão algumas recomendações que podem ajudá-la a manter-se elegante e sofisticada.

O uso de cores discretas

Cores são cruciais para a venezuelana, que se pronunciou por tons neutros, incluindo o branco, bege, assim como o vermelho e o rosa, além disso, se bem combinado, o preto também é um grande aliado.

Combinar peças clássicas

Camisas, ternos, saias e o azul marinho ao lado do preto são melhores amigos.

Kate Middleton (Tolga Akmen-WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Uso de colchetes

Os padrões de listras são uma grande referência dos designs de Carolina Herrera, é impossível não vê-los em seus designs.

Discretos decotes

Como bem disse a designer: mostrar demais nunca é uma opção. Por isso, é melhor deixar algo para a imaginação. Com a ajuda de decotes discretos em forma de V através de camisas ou blusas semi-transparentes, você não perderá a elegância.

