O submarino perdido quando visitava o Titanic era controlado com um simples controle de videogame

Continuar a busca do submarino perdido com cinco pessoas a bordo quando visitava o naufrágio do lendário navio transatlântico Titanic, que perdeu a comunicação desde domingo.

E enquanto as equipes de segurança rastreiam dezenas de quilômetros no Atlântico Norte, começam a surgir novos dados sobre o equipamento usado nesta aventura de mergulhar em um naufrágio a quase 4 km de profundidade.

A mais recente e incrível notícia divulgada é que o submersível é controlado com um simples controle de videogame. De acordo com The Verge, o submarino Titan funcionava com um gamepad da Logitech.

A informação aparece em um segmento do CBS News Sunday Morning, citado pela The Verge.

De acordo com este vídeo, "o Titan anuncia sistemas de navegação de sonar e iluminação de última geração, além de equipamentos de fotografia e vídeo 4K montados interna e externamente".

Em seguida, Stockton Rush, CEO da empresa OceanGate, proprietária do Titan, afirma: “Nós controlamos tudo... com este controle de videogame”, mostrando o gamepad sem fio Logitech F710.

Rush está no submarino Titan junto com outros quatro membros da viagem: o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, o explorador britânico Hamish Harding e o francês Paul-Henry Nargeolet.

OceanGate oferece viagens de oito dias e sete noites para visitar os destroços do Titanic, afundado em 1912, no Oceano Atlântico. Cada bilhete tem um custo aproximado de 250 mil dólares (ou cerca de R$ 1,2 milhão).

O submarino desapareceu no último fim de semana a cerca de 380 milhas náuticas ao sul de Newfoundland, Canadá, e desde segunda-feira autoridades locais e dos Estados Unidos estão realizando buscas. Recentemente foi mencionado ter-se detectado “sons” na área, batidas que se repetem a cada 30 minutos.

Uma simples controle de videogame para manobrar um submarino, não é perigoso?

O uso de controles de videogame para o manejo de elementos navais não é incomum. De acordo com The Verge, a Marinha dos Estados Unidos usa gamepads para periscópios submarinos e câmeras de foto.

A Empresa Chata, criada por Elon Musk, mostrou um controle do Xbox One para uma de suas gigantescas máquinas perfuradoras.

“Os gamepads são versáteis, confortáveis e familiares de usar”, disse o editor da The Verge, Richard Lawler, “mas já tive controladores que falham durante partidas intensas o suficiente para levantar uma sobrancelha ao ver que se confia num dispositivo bastante genérico conectado de forma sem fios para algo tão importante”.

Controle de videogame usado para manobrar o submarino Logitech F710

“Isso não é apenas um periscópio, como Rush o descreve: é a própria nave”, enfatiza Lawler.

A grande incógnita sobre o submarino da OceanGate é: por que perdeu comunicação? O que aconteceu para que ele não pudesse continuar a informar sobre sua localização?

Por enquanto, a busca continua, com a preocupação de que cada vez há menos oxigênio dentro do submarino. A previsão das equipes de busca é que o submarino tenha menos de dois dias de suporte de vida.