Homem nega copo de cerveja e mulher fura seu pescoço em bar em SP

Um copo de cerveja foi a causa da morte de um homem nesta terça-feira, após discussão em uma bar na região do Brás, na região central de São Paulo.

Segundo testemunhas, o desentendimento começou porque o homem se recusou a dividir uma garrafa de cerveja com uma mulher que havia acabado de chegar. Enfurecida, ela quebrou uma garrafa e furou o pescoço do homem, que morreu no local. DE acordo com os presentes, os dois seriam de origem boliviana.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou o homem sem vida.

A autora do crime não fugiu. Ela ficou no bar até a chegada da polícia e não tentou resistir à prisão. Os investigadores vão apurar agora se eles já se conheciam e se houve um motivo anterior que levou ao homicídio.

A mulher, cujo nome não foi revelado, está presa no 8º Distrito Policial, localizado no Brás, e vai responder por homicídio doloso.

ESPANCADO POR UM BOMBOM

Um homem foi espancado por seguranças de um supermercado em Bauru, no interior de São Paulo, acusado de ter roubado um bombom no local, no último dia 7 de junho,

O homem havia feito compras de cerveja, vinho, papel toalha e chocolates. Após passar no caixa, ele foi abordado por seguranças que encontraram um bombom em seu bolso. Ele alegou que colocou no bolso sem perceber, mas durante a discussão um dos seguranças parte para cima dele dando socos e chutes.

As imagens das câmeras de segurança do mercado mostraram o momento em que três funcionários arrastam o homem para uma sala reservada, onde ele foi espancado.

Apesar do incidente ter ocorrido há mais de duas semanas, o boletim de ocorrência foi registrado somente nesta segunda-feira.