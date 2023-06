“Eu a perdoo”: Dani Alves fala sobre acusações de estupro em sua primeira entrevista desde a prisão

O ex-jogador brasileiro Dani Alves deu a primeira entrevista desde que foi preso em Barcelona sob acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos no banheiro da boate Sutton, em 30 de dezembro.

“Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela (a suposta vítima) fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida”, disse Dani Alves na entrevista concedida ao jornal espanhol La Vanguardia.

Dani disse que resolveu dar a entrevista para que as pessoas conheçam seu ponto de vista da história, que segundo ele é muito assustadora, de medo, de terror, mas que não tem nada a ver com o que aconteceu no banheiro da boate naquela noite. “Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro só ela e eu sabemos”, disse o ex-jogador.

Dani contou detalhes da noite do suposto estupro: “Quando a mulher com quem tenho um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite apareceria em uma delegacia para esclarecer”, afirmou.

O brasileiro está preso em Barcelona desde janeiro. Há cerca de dez dias, a defesa tentou conseguir novamente que ele respondesse em liberdade, alegando ter um projeto de vida em Barcelona e filhos matriculados em escolas da cidade, mas a Justiça negou dizendo que o risco de fuga do ex-atleta para o Brasil, onde estaria livre da Justiça espanhola, é muito grande.

Seu julgamento está marcado para os meses de outubro e novembro e com base nas acusações e na nova Lei de Garantia da Liberdade Sexual na Espanha, ele pode pegar de 6 a 12 anos de prisão.