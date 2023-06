Avô de garoto assassinado em escola diz ‘sentir’ pela família do atirador: “Ele machucou o país”

O avô do estudante Luan Augusto, de 16 anos, que foi morto a tiros durante um ataque a escola em que estudava, em Cambé, no Paraná, falou sobre a morte do atirador, de 21 anos, encontrado sem vida na cadeia na noite de terça-feira (20). Miro da Silva disse que, mesmo sofrendo muito pela perda do neto, também “sente” pela família do assassino.

“Ele não machucou duas famílias, ele machucou a comunidade, o país. A repercussão está tão grande que eu recebo homenagem de pessoas de fora, de vários países que me conhece, que está mandando abraço”, disse o avô em entrevista entrevista à RPC, reproduzida pelo site G1.

O avô se emocionou enquanto falava com a repórter Kathulin Tanan e pediu um abraço a ela, quando foi prontamente atendido. Depois, ele falou que seu neto era muito carinhoso e não dormia se não se despedisse dele e da avó todas as noites.

“Ele não dormia sem dar bênção pro avô com a mãozinha assim, ó, ‘bença vô, bença vó’. Menino do bem demais”, disse Miro.

O corpo de Luan foi enterrado na manhã desta quarta-feira (21) no Cemitério Municipal de Cambé. Além dele, o atentado também resultou na morte da namorada do rapaz, Karoline Verri Alves, de 17 anos. O sepultamento da jovem ocorreu na terça-feira, no mesmo local.

Miro da Silva, avô de Luan Augusto, morto em ataque a escola no Paraná, se emocionou em entrevista e abraçou repórter (Reprodução/RPC)

Morte na cadeia

O jovem de 21 anos foi preso na segunda-feira (19), data em que invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, onde já tinha estudado, e atacou os estudantes a tiros. Ele foi levado para a Casa de Custódia de Londrina, onde foi achado morto na noite de terça-feira.

De acordo com o portal “Metrópoles”, um colega de cela pediu socorro dizendo que se deparou com o rapaz enforcado. O socorro foi chamado, mas o médico constatou que o rapaz já estava morto.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou que o atirador foi achado sem vida, mas não informou qual a causa da morte. A pasta disse que o Departamento de Polícia Penal instaurou um procedimento interno para apurar o que aconteceu. Segundo o site G1, secretaria destacou que o jovem era esquizofrênico e fazia tratamento para a doença.

O atirador já tinha feito um ataque com faca em uma outra escola, no ano passado, quando chegou a ser denunciado pelo Ministério Público. Na época, a Polícia Militar foi acionada, mas ele fugiu e não chegou a ser preso.

Agora, depois de preso, ele disse à polícia que não conhecia as vítimas e que cometeu o ataque como forma de retaliação pelo que sofreu na escola no passado. Ele teria planejado a ação por pelo menos quatro anos e pretendia matar o maior número de vítimas.

Ainda na noite de segunda-feira, a polícia prendeu um segundo suspeito de envolvimento no caso. Ele teria ajudado o atirador a planejar o atentado. Não foram divulgados mais detalhes sobre a participação do detido.

