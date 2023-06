Após 15 dias, jovem presa enquanto fazia entrevista de emprego é solta no RJ; entenda o que aconteceu

O sonho de conquistar um emprego se transformou em pesadelo para a jovem Lívia Ramos de Souza, de 19 anos. Enquanto participava de uma entrevista em uma empresa, no Centro do Rio de Janeiro, no último dia 5 de junho, ela acabou detida em uma operação policial contra golpes em consórcio de veículos. A família denunciou que ela era inocente, não tinha nenhuma ligação com o grupo, mas ela só foi solta pela Justiça na terça-feira (20).

Mãe de Lívia, Cristiane Pinto Ramos disse ao site UOL que a filha estava desempregada e viu o anúncio de uma vaga de emprego na internet na empresa Icon Investimentos. Ela decidiu ir até o local indicado para se candidatar. Chegando lá, já foi orientada a passar por um treinamento para a função, que seria a de vender consórcios com direito a uma comissão.

Enquanto a jovem estava em uma sala, ao lado de outras pessoas que já estavam trabalhando na empresa, os policiais civis chegaram e deram voz de prisão a todos. No total, foram 18 detidos, entre candidatos, funcionários e outros representantes da companhia.

Segundo a Polícia Civil, a Icon Investimentos diz fazer consórcios, mas é suspeita de aplicar golpes com anúncios de carros, motos e caminhões que não existem. Várias vítimas fizeram denúncias de que foram lesadas.

A advogada Tânia Faial, que representa a companhia, disse ao UOL que a empresa é idônea, que os detidos são inocentes e que “tudo será provado” no decorrer do processo.

Soltura

Além de Lívia, a Justiça do Rio de Janeiro também determinou a soltura de outras 13 pessoas que foram detidas e tiveram a prisão preventiva decretada. No entanto, elas terão que cumprir medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com outros investigados, além de proibição de se ausentar do endereço sem a devida comunicação.

Além disso, os detidos estão impedidos de voltar a trabalhar com empresas que ofereçam consórcios durante o andamento do processo.

“Verificando que a decisão impugnada, embora fundamentada, se alicerçou em contextos, em tese, genéricos, a exemplo dos riscos para instrução criminal sem prova efetiva disso; risco para a ordem econômica e social, não encontram base sólida para afrontar o direito de liberdade”, escreveu o desembargador José Muiños Piñeiro Filho, da 6ª Câmara Criminal, na decisão.

