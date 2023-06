VÍDEOS: Moradores de São Paulo e Minas Gerais registram passagem de meteoro; assista

Moradores de cidades de São Paulo e Minas Gerais registraram a passagem de um meteoro na noite de segunda-feira (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram quando a luz intensa corta o céu nas proximidades da divisa entre os estados (assista abaixo). Especialistas acreditam que o objeto se tratava de lixo espacial.

Um querido Meteoro dando um rolê nos céus de Barbacena. pic.twitter.com/hOwB51rZsF — Barbacena da Depressão (@bqdepre) June 19, 2023

O meteoro pôde ser visto em cidades como Mococa, no interior paulista, e Barbacena, Belo Horizonte, Pouso Alegre, Varginha e São Lourenço, em Minas Gerais.

Conforme a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, o objeto luminoso entrou na atmosfera às 18h37. Em algumas cidades, ele pôde ser visto em uma trajetória de mais de 10 segundos.

O astrônomo e coordenador do observatório Pico dos Dias em Brazópolis, Saulo Gargaglioni, disse ao site G1 que, por causa da trajetória, altura em que o objeto foi visto e velocidade, possivelmente se trata de lixo espacial, que é qualquer objeto feito e enviado pelo homem ao espaço.

Marcelo de Cicco, astrônomo do Observatório Nacional e do Exoss Citizen Science, confirmou a mesma suspeita ao site UOL. “Foi muito possivelmente a reentrada de lixo espacial, gerando um bólido. O registro mais oficial que temos foi feito pelo Observatório do Pico do Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica do MCT”, disse ele.

Veja mais imagens:

Lindo meteoro agora a noite rasgou os céus sobre a cidade de Patrocínio em Minas Gerais!!!! Um belo bólido para iluminar a noite dessa segunda-feira!!! pic.twitter.com/zmub11juFX — Sacani (Space Today) - AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) June 20, 2023

Um bolido rasgando os céus de MG hoje! Lindo demais! pic.twitter.com/lO1LfTYT0C — Antares Astronomia (@antaresastro1) June 20, 2023

