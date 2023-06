Um grupo de mulheres grávidas denunciou esta semana nas redes sociais um golpe feito por uma clínica da cidade argentina de Formosa, onde elas perceberam que várias delas receberam a mesma ecografia 5D.

O caso, amplamente divulgado pela imprensa argentina, foi contato no TikTok por Antonella Roglan, que, após publicar a suposta ecografia do seu filho, viu como outras mulheres atendidas na mesma clínica privada afirmavam que aquela imagem correspondia aos seus bebês.

“Uma criança que não é a nossa”: Clínica é denunciada por utilizar a mesma ecografia para várias clientes grávidas

“Esse é o meu bebê!”, foi uma das primeiras reclamações que Roglan encontrou em sua caixa de mensagens na rede social e logo outras mães surpresas reconheciam que aquela é a mesma foto dos seus filhos.

"Uma fraude. Já tinhamos sido avisados, mas resistíamos a acreditar", comentaram as vítimas no site noticiasformosa.com.ar.

“Por enquanto já somos três mães que a clínica enganou com uma foto de um bebê que não é o nosso”, complementou Antonella em sua conta do Twitter, que posteriormente, em conversa com a imprensa, forneceu mais detalhes da inesperada situação que viveram ao realizar o exame na clínica privada.

“Ao chegar ao local, eles pegavam seus dados, você entrava em uma sala onde eles faziam a ecografia e, em seguida, a secretária te entregava o relatório impresso. É claro que eles cobram muito caro, você sai iludida por ver seu bebê e ter uma linda lembrança. Estamos à procura de mais mães com o mesmo bebê”, informou.

“Já são várias as afetadas e esperam que, com a divulgação do caso, mais vítimas desta clínica de Formosa apareçam”, concluiu o meio argentino.