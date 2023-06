Submarino Titan: amigo divulga a última mensagem de um dos tripulantes

Hamish Harding enviou mensagem horas antes de desaparecer no oceano (Reprodução / Twitter)

O astronauta Terry Virts divulgou a última mensagem de texto enviada por seu amigo, Hamish Harding, antes do empresário desaparecer junto ao submarino Titan, que fazia uma expedição aos destroços do Titanic.

Conforme publicado pelo The Sun, Virts ressaltou que o amigo estava ciente dos riscos da expedição e das condições climáticas que poderiam interferir no bom andamento do mergulho.

Em entrevista ao Good Morning Britain, Virts revelou que Harding enviou uma mensagem para ele horas antes de desaparecer, confirmando que a missão seria realizada.

“A última mensagem que recebi foi: ‘Ei, vamos sair amanhã, parece bom, mas o tempo está ruim’. Eles estavam esperando por isso há muito tempo”, revela.

“Ele estava animado com isso e foi para lá para ter uma viagem divertida, e também uma investigação séria. Ele já desceu até a parte mais profunda do oceano e estabeleceu alguns recordes mundiais no ano passado, na Fossa das Marianas. Nós conversamos bastante sobre os riscos”.

Esperançoso pelo resgate

Em sua entrevista, Virts ainda se mostrou esperançoso de que o resgate de Harding e dos demais tripulantes seja bem-sucedido.

Segundo ele, o fato de nenhuma explosão ou de ‘sons dramáticos’ terem sido detectados por meio dos sonares é algo positivo, e pode significar que o submarino ainda está intacto.

“O primeiro trabalho é encontrá-los e esperamos que, com braços e cabos robóticos, possa ser realizado algum tipo de resgate. As probabilidades não são nulas, enquanto isso for verdade, tudo o que puder feito será. Sei que Hamish vai ficar calmo”, revela.

“Sei que se eles puderem ser resgatados, serão. É uma expedição perigosa mergulhar no Titanic, e as pessoas que se envolveram nisso sabem dos riscos. Estou otimista e não vou perder a esperança. Um por cento é muito mais do que zero”, finaliza o astronauta.

Pronunciamento da OceanGate

Em publicação realizada em suas redes sociais, a OceanGate, empresa responsável pelo Submarino Titan, declarou que está completamente envolvida nas atividades de busca e resgate.

“Estamos explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta e em segurança. Todo nosso foco está nos tripulantes e em suas famílias. Estamos profundamente gratos pela assistência que estamos recebendo de várias agências governamentais e seguimos trabalhando para o retorno seguro dos tripulantes”.

