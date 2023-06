Submarino desaparecido pode ter ficado preso em destroços do Titanic, dizem autoridades

A Guarda Costeira americana continua mobilizando todos os seus esforços para tentar localizar o submarino turístico que desapareceu ao visitar os destroços do lendário navio Titanic, naufragado a cerca de 12,5 mil pés de profundidade (quase 4 km).

De acordo com o contra-almirante John Mauger, responsável pela missão de busca e resgate, existe a possibilidade de que o submarino tenha ficado preso junto a destroços do Titanic, que está em uma área a 600 quilômetros da costa do Canadá.

O submarino desapareceu na manhã de domingo levando tripulantes. O contato entre o submarino Titan e o navio de pesquisa Polar Prince, que fornece suporte operacional, foi perdido 1h45 após o início do mergulho nas profundezas do Atlântico.

Entre os passageiros já confirmados estão o bilionário e aviador britânico Hamish Harding, o magnata paquistanês da energia e tecnologia Shanzada Dawood e seu filho Sulaiman, o famoso mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet e o fundador e CEO da OceanGate, Stockton Rush.

O passeio de submarino para o local onde estão os destroços do famoso navio Titanic foi oferecido pela empresa OceanGate Expeditions e cada passageiro teve que desembolsar até US 250 mil (cerca de R$ 1,1 milhão)

De acordo Mauger, foi realizado uma ampla busca na superfície para encontrar o submarino ou destroços usando navios e aviões norte-americanos e canadenses, mas as área é considerada “difícil’ e ampla.

O submarino desaparecido tem suporte de oxigênio para manter vivo os ocupantes por até quatro dias (96h), a contar a partir da manhã de domingo, quando foi feito o mergulho.

Como o ponto de mergulho está no meio do Oceno Atlântico, os serviços de resgate estão usando os satélites da Starlink, de Elon Musk, para coordenar as comunicações.