Saiba quem são os tripulantes do submarino desaparecido durante expedição ao Titanic

Submarino da OceanGate está desaparecido desde as primeiras horas desta segunda-feira. (Reprodução / Divulgação - OceanGate)

Familiares divulgaram os nomes de quatro tripulantes a bordo submarino Titan, que desapareceu depois de 1h45 do início de sua expedição rumo aos destroços do Titanic.

Em publicações realizadas por meio de suas redes sociais e pronunciamentos oficiais, os familiares e empresas dos tripulantes, emitiram as confirmações de sua presença no veículo.

Conforme publicado pelo O Globo, o submarino levava cinco tripulantes, sendo 4 turistas e o piloto. As buscas foram intensificadas depois que o Titan parou de enviar sinais para o barco Polar Prince, que aguardava na superfície. A última mensagem recebida foi emitida quando a embarcação estava próxima aos destroços do Titanic, a aproximadamente 3.810 metros de profundidade.

Quem são os tripulantes?

Apesar da OceanGate, empresa responsável pelo mergulho, não ter divulgado oficialmente o nome dos tripulantes. Os familiares passaram a se manifestar por meio das redes sociais para confirmar o nome dos passageiros que mergulharam em direção aos destroços do Titanic. Saiba bem são:

Hamish Harding

Empresário e bilionário britânico, Hamish Harding é um conhecido aventureiro que reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos. Dono da Action Aviation, empresa de compra e venda de aeronaves, Harding também foi um dos tripulantes a visitar o espaço a bordo da Blue Origin em 2022. Aos 58 anos, o empresário também já viajou aos pontos mais profundos do planeta e conquistou diversos recordes de aviação.

A confirmação de que Harding está a bordo do submarino desaparecido foi feita pelo próprio empresário, que publicou em suas redes sociais uma imagem da expedição.

Paul-Henri Nargeolet

A presença do mergulhador frances Paul-Henri Nargeolet entre os tripulantes do submarino Titan foi confirmada por Larry Daley, um mergulhador de St. John’s durante uma entrevista a CBC News. Além de Daley, uma publicação de Harding também indicou que o mergulhador o acompanharia durante a expedição Titanic.

O mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet estaria entre os tripulantes do submarino Titan (Reprodução / Twitter)

Shahzada e Suleman Dawood

Shahzada Dawood e o filho, Suleman, estão entre os tripulantes do Titan (Reprodução / Twitter)

O empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, estariam entre os tripulantes do Titan.

A confirmação foi divulgada por meio de um comunicado emitido pela Engro Corporation, da qual Shahzada é vice-presidente. O empresário ainda é curador do Instituto Seti, uma organização de pesquisa na Califórnia.

“No domingo, 18 de junho, o Sr, Shahzada Dawood, vice presidente da Engro Corporaiton, junto de seu filho Suleman, embarcaram em uma jornada para visitar os destroços do Titanic no Oceano Atlântico. Até o momento, tudo o que sabemos é que o contato com o submarino foi perdido”.

Stockton Rush

CEO da OceanGate, Stockton Rush foi apontado como sendo o piloto do submarino Titan na expedição desaparecida. Até o momento, familiares e empresa não se pronunciaram ou confirmaram esta informação. Em uma imagem de divulgação da expedição, a OceanGate mostrou as equipes que participariam das expedições de números 3 e 4 ao Titanic.

