Mulher é presa por matar dois filhos e o marido envenenados e diz que plano deu errado; entenda

A Polícia Civil investiga o envenenamento de um homem e seus dois filhos, em Ilhéus, na Bahia. A mulher dele e mãe das crianças, Kelly Mendes Barreto, de 26 anos, foi presa e confessou o assassinato. Em audiência de custódia, ela relatou que o plano era matar apenas o companheiro, pois ele a traía e a agredia constantemente, mas as crianças consumiram o “chumbinho” por engano. A suspeita chegou a gravar imagens com o homem agonizando.

O caso aconteceu na noite de sábado (17), mas Kelly fugiu e só foi presa no domingo (18). Segundo a investigação, a mulher colocou o veneno no prato do marido, Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos. No entanto, as crianças Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de 4 anos, e Rosymary Mendes Barreto Santos, de 1 ano e 7 meses, acabaram comendo com o pai e também não resistiram.

Depois de envenenar o marido, Kelly teria gravado um vídeo que mostra o homem deitado em um sofá, agonizando. Em seguida, ela fez fotos que mostravam o homem morto ao lado dos filhos, que também já estavam sem vida. Por conta do requinte de crueldade, as imagens não foram divulgadas pela polícia.

Kelly ainda teria passado a noite na casa ao lado dos corpos e fugiu na manhã seguinte, mas acabou sendo localizada e presa em flagrante. Ela passou por audiência de custódia na segunda-feira (19), quando teve a prisão preventiva decretada.

As vítimas foram sepultadas na segunda-feira, em Ilhéus. A investigação sobre o caso continua e, apesar das alegações de que era constantemente agredida pelo marido, não há registros de ocorrência envolvendo o casal.

Kelly foi encaminhada para o Conjunto Penal de Itabuna e a defesa não foi encontrada para comentar o assunto. Ela deve responder por triplo homicídio qualificado.

Kelly Mendes Barreto, de 26 anos, foi presa e confessou ter envenenado o marido e os dois filhos, em Ilhéus, na Bahia (Divulgação/Polícia Civil)

Relacionamento conturbado

Em entrevista ao site G1, parentes de Marcos Paulo contaram que Kelly apresentava um comportamento estranho desde o nascimento da filha mais nova e que suspeitavam de que ela podia estar com depressão. Apesar disso, não estava em tratamento.

Mesmo com a mudança de comportamento da mulher, os familiares ressaltaram que o relacionamento dela e do marido sempre foi conturbado e que ela era muito ciumenta. O casal chegou a se separar por conta das brigas, mas acabou reatando.

