“Justiça sendo feita!”: Ex-jogadora de vôlei que agrediu entregador vai responder por lesão corporal e perseguição

Acusada por agredir e dar chicotadas com uma coleira de cachorro em um entregador de fast food no Rio de Janeiro em abril deste ano, a ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá foi indiciada e vai responder por lesão corporal, injúria e perseguição. As informações são do O Globo.

A notícia do indiciamento deixou satisfeito o entregador Max Ângelo dos Santos, uma das vítimas da ex-atleta. “O primeiro passo já foi dado. A justiça já está sendo feita. Acho que a partir de agora as pessoas ficarão inibidas em cometer agressões como essas”, disse.

Uma mulher branca batendo num homem negro com um chicote improvisado. São Conrado, 2023. pic.twitter.com/k3BQoULfoE — Lucas (@bznlcs) April 10, 2023

RELEMBRE O CASO

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que Sandra Mathias está passeando com seu cachorro e começa a discutir com dois entregadores, agredindo-os verbalmente . “Você não está na favela. Você está aqui. Quem paga o IPTU aqui sou eu”, disse.

Ela continua os xingamentos e em determinado momento parte para a agressão física, chamando uma das entregadoras de “lixo” e “favela”. As imagens mostram ainda quando ela parte para agredir o entregador Max Angelo, empurrando-o e tentando dar socos. Em determinado momento ela pega a guia da coleira do cachorro e usa como chicote para atingir o rapaz, que tenta se afastar. Em nenhum momento o entregador revida a violência.

OUTRO INDICIAMENTO

Esse não é a primeira vez que a ex-jogadora de vôlei se envolve com a polícia. Ela já havia sido indiciada anteriormente por mais tratos e lesão corporal contra a própria mãe, uma idosa de 77 anos, que teria sido agredida com pontapés, tapas e socos.

A idosa disse à polícia que a filha tentou levá-la para uma clínica contra sua vontade, inclusive usando um lençol para amarrá-la.

Sandra Mathias tem ainda registro de ocorrências por furto de energia elétrica, injúria e ameaças.