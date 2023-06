Empresário é estrangulado e morto por homem que conheceu no mesmo dia em app namoro, no ES

A Polícia Civil investiga a morte do empresário David Dal Rio da Silva, 34 anos, que foi achado morto no apartamento em que morava, em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a investigação, ele marcou um encontro com um homem que conheceu em um aplicativo de namoro e, na mesma data, eles se encontraram. Após uma discussão, a vítima foi estrangulada com o fio de um ferro.

O empresário foi morto no domingo (18), no Jardim Camburi. Uma amiga dele estranhou quando ele não apareceu no trabalho na segunda-feira (19) e não atendia aos telefonemas. Assim, ela foi até a residência e, chegando lá, encontrou a vítima sem vida.

O suspeito, Breno Ribeiro Freire, de 26 anos, fugiu com o carro da vítima após o crime. Ele foi identificado e localizado, quando passou a ser perseguido pelos policiais. Houve troca de tiros e o suspeito foi preso. Na delegacia, confessou a autoria do assassinato.

“Ele confessou que no domingo conheceu a vítima por meio de aplicativo de relacionamento. Ele relata que teve uma briga. Por ter um porte um pouco menor do que o da vítima, ele tentou encaixar um golpe conhecido como mata-leão, só que não surtiu efeito. Ele viu próximo a ele um fio de ferro, que ele enrolou no pescoço da vítima e a estrangulou até vir a óbito”, explicou um PM que atendeu a ocorrência.

Breno foi, então, levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde, além do homicídio, foi autuado em flagrante pelos crime de resistência, desobediência e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem permanece à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Já o corpo do empresário foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passa por exames para comprovar as causas da morte.

