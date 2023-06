Corpo de garota morta em ataque a escola é velado no PR; namorado segue em estado gravíssimo

O corpo da estudante Karoline Verri Alves, 17 anos, que foi morta a tiros durante o ataque a uma escola em Cambé, no Paraná, é velado nesta terça-feira (20). O namorado dela, Luan Augusto, de 16, baleado na cabeça, segue internado em estado gravíssimo. O autor foi preso logo após o crime e, horas depois, a polícia prendeu um segundo suspeito de ajudar a planejar o atentado.

A cerimônia de despedida de Karoline é realizada na Paróquia Santo Antônio, em Cambé. O velório segue até 17h, quando o corpo será enterrado no cemitério da cidade.

Já Luan Augusto está internado no Hospital Universitário de Londrina (HU), intubado e sedado. Ele deve passar por uma cirurgia.

Karoline e Luan oficializaram o namoro nas redes sociais em maio do ano passado. Os dois jogavam ping-pong no pátio da escola, quando o atirador invadiu a unidade e efetuou vários disparos contra eles.

Presos

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que o autor do crime, que tem 21 anos, foi preso e já tinha feito um ataque com faca em uma outra escola, no ano passado, quando chegou a ser denunciado pelo Ministério Público. Na época, a Polícia Militar foi acionada, mas ele fugiu.

Agora, em depoimento, o rapaz disse à polícia que não conhecia as vítimas e que cometeu o ataque como forma de retaliação pelo que sofreu na escola no passado, já que ele é ex-aluno da instituição. Ele teria planejado a ação por pelo menos quatro anos e pretendia matar o maior número de vítimas.

“O que ele relata é que ele não tem nenhum vínculo com essas pessoas que ele atingiu”, afirmou o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira.

Na noite de segunda-feira (19), a polícia prendeu um segundo suspeito de envolvimento no caso. Ele teria ajudado o atirador a planejar o atentado. Não foram divulgados mais detalhes sobre a participação do detido.

O ataque

O caso aconteceu por volta das 9h de segunda-feira no Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Conforme a Polícia Militar, o atirador foi até a direção alegando que iria solicitar alguns documentos, como seu histórico escolar. No entanto, quando já estava lá dentro, sacou a arma e atirou contra os alunos. A motivação do crime é desconhecida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pais e estudantes na porta da escola após o ataque (veja abaixo).

