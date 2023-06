Caso Dani Alves: revelada data do julgamento e a pena que o jogador pode pegar, se condenado

Após ter mais um recurso de liberdade provisória recusado, cabe agora aos advogados que defendem o ex-jogador brasileiro Dani Alves esperar o Tribunal de Barcelona marcar a data do julgamento.

Dani Alves está preso desde 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem no dia 30 de dezembro, no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, e desde então seus advogados têm tentado tirá-lo da cadeia alegando que o jogador tem um projeto de vida na Espanha, tem filhos matriculados na cidade e não teria interesse algum em fugir do país. Tudo em vão. O Tribunal disse que nenhuma medida cautelar que possa ser adotada pode neutralizar os riscos do atleta deixar o país e vir para o Brasil, onde estaria fora do alcance das autoridades espanholas.

Ex-jogador brasileiro Dani Alves (Reprodução/Instagram @danialves)

Segundo o jornal espanho ‘El Periódico’, o jogador que está na prisão Brians 2 já tem conhecimento de que seu julgamento será realizado no outono europeu, e apesar de não ter a data exata, sabe-se que será entre outubro e novembro deste ano.

O julgamento não deve ser fácil para os advogados que defendem o jogador, já que todas as provas colhidas e apresentadas pela promotoria apontam para indícios de violência sexual, inclusive o esperma colhido no banheiro e nas partes íntimas da jovem de 23 anos que fez a denúncia.

Para piorar a situação, em outubro do ano passado entrou em vigor a Lei de Garantia da Liberdade Sexual na Espanha, também conhecida como “só sim é sim” e que pune com mais severidade os casos de estupro e abuso sexual.

Com base nessa, que coloca o consentimento da vítima de forma indiscutível, a promotoria espanhola deve pedir uma pena de prisão que pode variar entre 6 e 12 anos.