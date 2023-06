Ataque em escola no Paraná: morre segunda vítima

Morreu na madrugada desta terça-feira a segunda vítima do ataque na Escola Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado no Hospital Universitário de Londrina, faleceu na madrugada desta terça-feira, após ser baleado na cabeça.

A namorada do jovem, Karoline Alves, de 17 anos, morreu na segunda-feira, também com um tiro na cabeça.

O autor do disparo, um ex-aluno do colégio, com 21 anos, que entrou no colégio alegando que iria pedir o histórico escolar foi preso em seguida, e um segundo suspeito que ajudou a planejar o atentado também.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o autor da chacina já tinha feito um ataque usando uma faca em outra escola e chegou a ser denunciado pelo Ministério Público.

Na polícia, o autor dos disparos disse que cometeu o atentado para se vingar pelo que sofreu na escola quando ainda era aluno e não conhecia as vítimas. O ataque, segundo divulgou a polícia, foi planejado pelos últimos quatro anos e a ideia era matar o maior número de pessoas possível.

INVASÃO DA ESCOLA E MORTES

O jovem invadiu a escola por volta das 9h desta segunda-feira. Ele entrou alegando que iria solicitar documentos na diretoria, mas quando estava centro da escola sacou a arma e atirou contra os alunos indiscriminadamente.

TERCEIRO ATAQUE

O tiroteio no Colégio Estadual Professora Helena Kolody é o mais recente de um total de três ataques com mortes contabilizados em escolas brasileiras este ano. Desde janeiro, pelo menos seis pessoas morreram em razão de atos violentos praticados em colégios no país.

O Disque 100 recebe denúncias de ameaças de ataques a escolas. As informações podem ser feitas por WhatsApp, pelo número (61) 99611-0100.