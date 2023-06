VÍDEO: Segurança é morto a tiros por cliente em balada no litoral de São Paulo; imagens são fortes

O segurança Gustavo Adolfo Lopes de Oliveira de Carvalho, de 33 anos, foi morto a tiros no bar em que trabalhava, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra quando dois clientes iniciam uma discussão com o funcionário e, na sequência, um deles saca uma arma e atira várias vezes. A vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos e não resistiu.

Veja o vídeo abaixo - Atenção, as imagens são fortes:

Segurança é morto a tiros por cliente em balada no litoral de SPhttps://t.co/pBq9jcDSrP pic.twitter.com/8Zd2flsRhV — #Santaportal (@Santaportal1) June 18, 2023

O caso aconteceu na madrugada de domingo (18) no bar Estação Chopp, na Praça Carlos Botelho. De acordo com o boletim de ocorrência, os clientes Leony Lors Defeu e Rafael Rondi de Moraes se envolveram em uma briga com um terceiro homem dentro do estabelecimento e, depois disso, deixaram o local.

Momentos depois a dupla retornou e tentou entrar novamente na balada, mas foi impedida pelo segurança. As imagens mostram quando um dos clientes discute com Carvalho e, logo depois, um deles saca uma arma e atira várias vezes. A vítima morreu na hora.

Outra mulher que estava no bar também foi atingida por um tiro no pé. Ela foi socorrida e levada a um hospital da cidade, mas já foi liberada após o atendimento médico.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada após o crime e identificou que os clientes suspeitos estavam fugindo em um Toyota Corolla prata. O veículo passou a ser monitorado, quando os homens jogaram a arma usada no crime fora. Porém, um dos guardas pegou o revólver.

Leony foi preso como autor dos disparos e Rafael como coautor do crime. Eles foram levados para a Delegacia de Itanhaém, onde o caso foi registrado como homicídio, embriaguez ao volante e lesão corporal. Ambos os detidos já tinham antecedentes criminais por crimes como furto, roubo, tráfico de drogas, receptação e estelionato.

Em entrevista ao site UOL, o advogado Rubson Guimarães, que defende Rafael Rondi de Moraes, disse que ele não sabia que o colega estava armado. Ele alegou que seu cliente “estava no local errado, na hora errada”.

Já a defesa de Leony não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Luto

Nas redes sociais, o bar Estação Chopp postou uma homenagem ao segurança e lamentou o crime, destacando que os dirigentes do estabelecimento estão “empenhados em prestar todo o suporte necessário à família da vítima”.

“Neste momento de consternação, nossos corações estão com a família enlutada e expressamos nossas mais sinceras condolências”, destaca o texto.

