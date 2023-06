Jovem que escapou de ataque em escola correu ao ver aluna ser morta: “Tiro veio e bateu na menina”

A estudante Isabela Laurentino, de 18 anos, que estava na o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, alvo de um ataque na manhã desta segunda-feira (19), contou como conseguiu escapar dos tiros. A jovem relatou que viu quando o atirador, um rapaz de 21 anos, mirou contra dois estudantes que estavam na área externa e disparou. Uma adolescente de 15 anos morreu e outro, de 16, ficou gravemente ferido.

“Um casal de jovens que estava jogando ping-pong, a mesa fica do lado de fora, na hora que o menino olhou para trás e viu que era um menino com o revólver e ele abaixou, nessa hora, um tiro veio e bateu na menina. Eu só vi ela caindo dura no chão. Foi horrível”, relatou a estudante ao site G1.

Conforme Isabela, ela estava no refeitório com algumas amigas quando elas escutaram tiros. Logo depois, viram o atirador por meio de uma fresta no portão e, na sequência, o diretor da unidade pediu que os alunos se escondessem nas salas.

“Na hora a gente estava sentado no refeitório, eu e umas amigas. Na hora escutamos três tiros, tipo bombinha. Quando viramos, tinha um menino na fresta do portão. Aí a gente falou, não vamos fazer barulho e correr. Na hora que a gente viu, ele já tinha passado, por outro lado. Só via as faíscas do revolver saírem”, relatou a estudante.

Ex-aluno invade escola, mata estudante e fere outro, em Cambé, no Paraná (Reprodução/ RPC/G1)

O ataque

O caso aconteceu por volta das 9h de hoje. Conforme a Polícia Militar, o jovem, que é ex-aluno do colégio, foi até a direção para solicitar alguns documentos, como seu histórico escolar. No entanto, quando já estava lá dentro, sacou a arma e atirou contra os alunos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pais e estudantes na porta da escola após o ataque (veja abaixo).

Ataque em escola de Cambé, na região metropolitana de Londrina. Um óbito e uma vítima ferida, são dois adolescentes. pic.twitter.com/SBqvfB9dyA — Tuca 💊 Reloaded (@tucabr54) June 19, 2023

Após o tiroteio, o autor foi preso e levado para uma delegacia em Londrina. Ele também levava um machado dentro de uma mochila, mas não chegou a usar o equipamento no ataque.

A identidade da estudante que morreu ainda não foi revelada pelas autoridades, assim como a motivação do crime. Já estudante ferido, que foi atingido na cabeça, foi socorrido e levado com quadro grave para o Hospital Universitário de Londrina (HU). Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Luto

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), lamentou o caso nas redes sociais e decretou luto oficial de três dias. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu”, escreveu ele no Twitter.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também condenou o ataque e destacou que não há mais como tolerar violência em escolas.

“Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, escreveu ele.

