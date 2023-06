Ex-aluno invade escola, mata estudante e deixa outro ferido; vídeo mostra desespero após ataque

Um rapaz de 21 anos invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (19), e atirou contra os estudantes. Ele matou uma adolescente de 15 anos e feriu outro, de 16, que está em estado grave. Após o ataque, o autor foi preso.

O caso aconteceu por volta das 9h. Conforme a Polícia Militar, o jovem, que é ex-aluno do colégio, foi até a direção para solicitar alguns documentos. No entanto, quando já estava lá dentro, sacou a arma e atirou contra os alunos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de pais e estudantes na porta da escola após o ataque (veja abaixo).

🚨VEJA: Correria de pais e alunos após ataque em escola de Cambé, no Paraná. Um óbito e uma vítima ferida em estado grave. Atirador foi preso. pic.twitter.com/fx7fC9apeI — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) June 19, 2023

Após o tiroteio, o autor foi preso e levado para uma delegacia em Londrina. Ele também levava um machado dentro de uma mochila, mas não chegou a usar o equipamento no ataque.

A identidade da estudante que morreu ainda não foi revelada pelas autoridades, assim como a motivação do crime. Já estudante ferido, que foi atingido na cabeça, foi socorrido e levado com quadro grave para o Hospital Universitário de Londrina (HU). Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Luto

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), lamentou o caso nas redes sociais e decretou luto oficial de três dias. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu”, escreveu ele no Twitter.

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também condenou o ataque e destacou que não há mais como tolerar violência em escolas.

“Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, escreveu ele.

Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um… — Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

LEIA TAMBÉM: