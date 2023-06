Exposição gratuita na Avenida Paulista ressalta importância das lanternas para a cultura sul-coreana

O Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) vai receber, a partir deste domingo (18), uma exposição que pretende mostrar aos brasileiros importância das lanternas para a cultura sul-coreana. A mostra “Luzes da Coreia – Exposição da Cidade de Jinju” terá entrada gratuita e ficará em cartaz na sede da entidade, na Avenida Paulista, em São Paulo, até o dia 20 de agosto.

De acordo com o diretor do CCCB, Cheulhong Kim, as lanternas coreanas desempenham um papel significativo na história da Coreia. “Elas representam a luz, a esperança e a união, e são um símbolo icônico da tradição do nosso país”, afirma o diretor, que destaca a parceria com a cidade de Jinju para organizar a exposição.

Kim conta que Jinju é conhecida por seu Festival das Lanternas. “A cidade é famosa por suas celebrações vibrantes, nas quais as lanternas iluminam as ruas, criando um espetáculo de cores e encantamento”, ressalta. “E o público do Brasil poderá vivenciar este festival em um ambiente totalmente instagramável”, conclui.

A exposição poderá ser visitada de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 12h às 18h. O prédio do CCCB fica na Avenida Paulista, número 460, bem em frente à estação de Metrô Brigadeiro.