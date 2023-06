Combate às fake news: alunos de escola pública desenvolvem projeto para checagem de notícias

Um projeto desenvolvido por estudantes de uma escola pública em Aracaju, em Sergipe, traz um reforço no combate às fake news. O “Observatório Internacional da Notícia” busca promover o letramento digital e a formação dos alunos como educadores em suas comunidades, estimulando-os a disseminar informações corretas e a gerar proteção digital.

A ação é realizada como disciplina eletiva para alunos do ensino médio no Centro de Excelência Atheneu Sergipense e conta com apoio de estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Coordenador do projeto, o professor Yuri Norberto explica que primeiro os participantes aprendem a técnica de monitoramento de informações, selecionam notícias extraídas das redes sociais e, em seguida, produzem apurações e checagens com base nos componentes curriculares do Ensino Médio Integral.

“Dentro das propostas pedagógicas multidisciplinares do modelo, essa iniciativa procura ensinar competências essenciais para a convivência em sociedade. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), um dos objetivos da educação básica é qualificar os alunos para o exercício da cidadania. Então, como a escola pode pautar o tema na sociedade? Penso que um dos caminhos é falar, mas também ouvir os jovens sobre problemas que os afetam”, explica Norberto.

Ética e ativismo social

Para Rafael Souza Gama, estudante do 3º ano do ensino médio, o projeto ajuda a conectar outras atividades curriculares, a engajar a participação dos alunos, além de exercer um grande impacto em sua visão para o futuro.

“Estudar e compreender a polarização das fake news nos proporciona trabalhar com a verdade e nos comunicar de forma ética e coesa com o mundo. Por isso, o projeto tem tudo a ver com o meu projeto de vida. Quero me formar em Medicina e atuar com ativismo social. Quero poder cuidar e ajudar as pessoas de perto, participando de iniciativas educacionais de conscientização, porque eu reconheço que através da educação que a gente consegue transformar o mundo”, afirma.

Outra fortaleza do projeto é a capacidade de preparar os estudantes para exercerem papéis ativos nas comunidades, com trabalhos que vão além dos limites do ambiente escolar, segundo a aluna Maria Eduarda Feitosa.

“Com essa ação e também através das eletivas, dos clubes de protagonismo e do projeto de vida, percebemos cada vez mais o quanto o jovem é importante e deve ser ouvido. Acredito que o observatório é uma ferramenta de extrema relevância na atualidade, principalmente por florescer nos jovens o lado protagonista, que compreende seu lugar na sociedade e a forma como pode utilizar a internet para trabalhar assuntos importantes para o presente e o futuro”, finaliza.

Na área acadêmica, o projeto também tem evidenciado reflexos positivos e animadores, especialmente para os estudantes que desejam seguir carreira na educação, como aborda o estudante Pedro Daniel Vasconcelos.

“A iniciativa se conecta com o meu projeto de vida, porque estudo e luto para ser um professor acolhedor, empático, ético e verdadeiro. Ao aprofundar o conhecimento sobre as fake news, sei que também estarei me preparando para ser um profissional que no futuro saiba reconhecer uma informação falsa e não repasse isso aos alunos, ou melhor, os ensine a checar as notícias também”, complementa.