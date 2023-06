Programa oferece capacitação gratuita para 800 mil donos de bares e restaurantes; veja os detalhes

Com o objetivo impulsionar o setor de bares e restaurantes, o BEES, plataforma digital da Ambev para o B2B, oferece o programa “Aprender para Empreender”, com foco em treinamentos e especializações para os pontos de venda. A iniciativa, que deve atingir mais de 800 mil profissionais, é um braço do “Bora”, programa de inclusão produtiva da companhia que busca gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda.

Durante o programa, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os pequenos e médios empreendedores terão acesso a conteúdos especiais e exclusivos que vão auxiliá-los no planejamento, gerenciamento, vendas e outros temas relevantes para administrar o negócio.

“Hoje, o nosso foco como plataforma é conectar pessoas e gerar crescimento compartilhado para todo o nosso ecossistema. Para isso, uma das nossas principais premissas na Ambev é a Inclusão Produtiva. O programa Aprender para Empreender, do BEES, nasce em total sinergia com o Bora, que vai incluir produtivamente 5 milhões de pessoas nos próximos 10 anos”, comenta Carlos Eduardo Pignatari, Diretor de Relações com a Sociedade da Ambev.

O BEES foi criado em 2019 com a missão de facilitar a vida de donos e donas de bares e restaurantes, oferecendo flexibilidade aos pequenos e médios pontos de venda e aproximando a relação com a indústria, funcionando como uma grande colmeia que interliga todos os parceiros: além da indústria, o varejo, os empreendedores e todo o ecossistema.

Os empreendedores e empreendedoras interessados em participar do programa Aprender para Empreender podem ter acesso aos materiais de capacitação por meio do site ou aplicativo do BEES.