Embarcação naufraga com 12 pessoas em Santa Catarina; As buscas já começaram

Embarcação com 12 pessoas desaparece em Garopaba, no litoral de Santa Catarina (Reprodução/Instagram)

Uma embarcação pesqueira naufragou na noite desta sexta-feira (16), com, pelo menos, 12 tripulantes. Segundo a Marinha do Brasil, o barco estava na costa da cidade de Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina.

As buscas pela tripulação foram iniciadas por volta de 21h30, de sexta-feira (16), segundo informou a Capitania dos Portos. De acordo com o G1, até às 22h40, nenhuma pessoa foi resgatada e o incidente aconteceu próximo à Ilha do Coral, ao Sul de Florianópolis.

LEIA TAMBÉM: As zonas do Brasil que devem sofrer com fortes chuvas e geadas e alertam a chegada do inverno

Alagamento em hospital (Reprodução/Twitter)

Até o momento, não há informações sobre a identidade e o número total de tripulantes. Além da Marinha do Brasil, a Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna também ajuda nas buscas, que ocorrem próximo à Ilha do Coral, que fica a 45 minutos de barco de Garopaba.

Ciclone, ventos fortes e mudança no clima

A passagem de um ciclone extratropical provocou a chegada de ventos fortes e muita chuva à costa da região Sul do país. Com isso, a Marinha emitiu um alerta de ressaca para toda faixa sul de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, que vale até a tarde deste sábado (17).

Por causa do ciclone, a Defesa Civil de Santa Catarina também emitiu um alerta sobre a possibilidade de rajadas de vento fortes até o fim de semana. As rajadas podem ficar entre 60 e 80 km/h na Grande Florianópolis, podendo chegar aos 100 km/h nas áreas costeiras do Litoral Sul e na serra catarinense.

LEIA TAMBÉM: São Paulo abre abrigo emergencial devido ao frio desta sexta e sábado