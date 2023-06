Chegada do inverno: Essas regiões terão chuva e forte queda de temperatura

Nos próximos dias parte do sudeste brasileiro também deve sofrer algumas consequências da passagem do ciclone extratropical pela costa da região Sul, que deve espalhar as áreas de instabilidade no país.

Segundo o Climatempo, as nuvens carregadas devem chegar ao Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais causando muita chuva e diminuindo a temperatura, principalmente no Sul do estado mineiro e em boa parte do estado do Rio de Janeiro.

As zonas do Brasil que devem sofrer com fortes chuvas e geadas e alertam a chegada do inverno Foto ilustrativa - Pexels - Suparerg Suksai

O centro-norte do Rio de Janeiro, e as regiões da Zona da Mata Mineira e do Vale do Rio Doce também devem sofrer com as fortes chuvas, que ganham força a partir deste sábado (17). Há riscos de temporal também na Grande Vitória, no Espírito Santo, e na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Porém, a força da chuva deve diminuir no domingo (18), principalmente no oeste e sul de Minas Gerais. Mas, ela será concentrada no norte fluminense, no leste e no nordeste de Minas Gerais, passando também por todo o estado do Espírito Santo.

As fortes chuvas devem dar uma trégua em todo o estado de São Paulo

O estado de São Paulo não deve sofrer tanto com as fortes chuvas. Durante o fim de semana, o clima será frio na capital, mas o tempo deve ser estável. No sábado (17), os termômetros marcam mínima de 8°C,mas podem chegar até 17°C, durante a tarde.

A capital paulista não deve sofrer com as chuvas até a metade da semana. Mas, o frio deve aumentar durante a madrugada, podendo gear em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

